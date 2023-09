Wolfsburger Klinikmitarbeiter haben besonders saubere Hände

Wolfsburg Das Klinikum in Wolfsburg hat das Silber-Siegel der „Aktion Saubere Hände“ bekommen. Dafür mussten die Verantwortlichen einiges tun.

Die „Aktion Saubere Hände“ ist eine nationale Kampagne zur Verbesserung der Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen – und das Klinikum Wolfsburg ist mit dem Silber-Siegel der Kampagne ausgezeichnet worden.

„Die Händedesinfektion ist die grundlegendste Maßnahme, um die Übertragung von Erregern und Infektionen möglichst zu vermeiden und die Patientensicherheit zu erhöhen. Nachdem die Kriterien für die Aktion angepasst wurden, konnte das Klinikum Wolfsburg binnen kürzester Zeit die Richtlinien für das Silber-Siegel erfüllen“, heißt es in der Mitteilung des Krankenhauses.

Die Auszeichnung basiere auf Daten aus dem Vorjahr, also aus dem Jahr, in dem die Corona-Pandemie das Gesundheitswesen noch stark beeinflusste. „Gerade vor diesem Hintergrund freut uns das Siegel umso mehr. Es zeigt, wie engagiert wir die Themen Krankenhaushygiene, Händedesinfektion und Patientensicherheit angehen“, freut sich die Medizinische Direktorin des Klinikums, Dr. Alina Dahmen.

Das Klinikum Wolfsburg wird für seine Hygiene ausgezeichnet

Mit der Auszeichnung werde die Qualität der Umsetzung sowie das Niveau der erreichten Veränderungen des Krankenhauses abgebildet. „Zu den Standards in unserer Klinik gehören regelmäßige Fortbildungen zur Händehygiene für Beschäftigte und auch Compliance-Beobachtungen auf Stationen, um immer wieder an die so wichtige und konsequente Händedesinfektion zu erinnern“, erklärt Krankenhaushygienikerin Dr. Birgit Feier.

Zur Qualitätssicherung kontrolliere und dokumentiere das Hygiene-Team auch den Verbrauch von Händedesinfektionsmittel. Neben den eigenen Mitarbeitenden würden Hygienefachkräfte bei Aktionstagen auch Besuchende sowie Patientinnen und Patienten für eine gründliche Händehygiene sensibilisieren.

