Studierende in Wolfsburg: So findet ihr Anschluss in der Stadt

Willkommen in Wolfsburg! Wenn in Wolfsburg das Wintersemester beginnt, ist es gar nicht so einfach, neue Bekanntschaften zu machen. Neue Stadt, neue Aufgaben, neues Leben: Viele Studierende ziehen extra fürs Studium an der Ostfalia-Hochschule in die VW-Stadt. So auch einige von den Erstsemestern der Fakultäten Gesundheitswesen, Fahrzeugtechnik sowie Wirtschaft am Standort Wolfsburg, die am Montag, 18. September, um 10 Uhr am Audimax begrüßt werden.

Andere haben bereits einen festen Freundeskreis, haben in Wolfsburg vielleicht sogar ihre Heimat gefunden. Aber auch alteingesessene Rentnerinnen und Rentner haben es oftmals schwer, Freundschaften, Sport-Partnerinnen und -Partner oder Gleichgesinnte zu finden, mit denen sie ihre Interessen ausleben können. Wir haben uns umgehört und geben Tipps, wie man in Wolfsburg neue Bekanntschaften finden kann – sowohl als Seniorinnen und Senioren als auch als Studierende.

„Unsere Studierenden haben durch Veranstaltungen wie Kneipentouren, Sommerfeste und Co. die Möglichkeit, einander kennenzulernen und Anschluss zu finden“, sagt Nvard Safaryan vom Asta-Vorstand. Eine große Auswahl an Bars gebe es nicht, die Studierenden treffen sich aber wohl gern im Café & Bar Celona. „Während der Kneipentouren verbringen viele Studierende auch im Alt Berlin den Abend“, weiß Safaryan. Am Allersee verbringen ebenso viele Studierende ihre Freizeit. Ein paar Anlaufpunkte für zugezogene Studierende gibt es also auf jeden Fall.

Das Wolfsburger Open-Air-Kino lockt viele Besucherinnen und Besucher zum Allersee. Auch sonst verbringen viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger ihre Freizeit gern an einem der Lieblingsorte der Stadt. Foto: Andreas Felske / WMG

Neue Kontakte in Wolfsburg knüpfen: Hobbies, Engagement und Vereine können helfen

Nicht nur am Campus können Zugezogene Anschluss finden. Auch ein Blick in die „Wolfsburger Lupe“, zu finden im Internet unter https://wolfsburgerlupe.de/, lohnt sich, um für alle Altersgruppen Freizeitangebote in Wolfsburg zu finden, heißt es von der Stadt-Kommunikation. Auf der Seite der Stadt Wolfsburg gibt es zudem eine Übersicht mit wichtigen Informationen für Zugezogene: https://www.wolfsburg.de/leben/lebenslagen/neu-in-wolfsburg.

„In eine neue Stadt zu ziehen bedeutet meist auch, dass neue Kontakte geknüpft werden müssen. Unabhängig vom Alter der Zuziehenden gelingt das manchen Menschen leichter als anderen, zudem bieten gesellige Hobbys, Vereinsmitgliedschaften, Engagement – beispielsweise in einer Kirche oder vor allem auch Tierhaltung – gute Anknüpfungspunkte“, weiß Sozialdezernentin Monika Müller.

Kontakte im Internet knüpfen Auch im Internet gibt es Möglichkeiten, Gleichgesinnte zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen. So beispielsweise mit der App „Bumble“. Hier können Suchende über die Einstellungen in den Modus BFF oder BIZZ wechseln. „Bumble BFF ist eine einfache, lustige Art, neue Freunde kennenzulernen und eine solidarische Community um dich herum aufzubauen, egal wo oder wer du bist“, heißt es seitens des Anbieters. Bumble BIZZ wiederum ist „für Berufstätige, um sich zu verbinden, auszutauschen und Neues zu lernen. Denn Networking sollte nicht unangenehm oder schwierig sein.“ Auch die App „Meet5“ bringt Gleichgesinnte zusammen und ist für Menschen mit gleichen Interessen und realen Freizeitaktivitäten konzipiert. In der App suchen Menschen nach Kontakten, um beispielsweise gemeinsam zu wandern, Rad zu fahren oder um Ausstellungen zu besuchen. Andere suchen beispielsweise nach Partnern für eine Floßfahrt, ein Picknick im Park oder ein Gin-Tasting.

Seniorinnen und Senioren suchen Anschluss in Wolfsburg – so klappt‘s

Für Seniorinnen und Senioren gibt es daher mit dem Senioren- und Pflege-Stützpunkt Wolfsburg eine Anlaufstelle, an die sich neu zugezogene Seniorinnen und Senioren, aber auch alle anderen Wolfsburgerinnen und Wolfsburger wenden können, um sich zu informieren und beraten zu lassen. „Die Broschüre ‚Voller Tatendrang‘ des Senioren- und Pflege-Stützpunktes führt alle anerkannten Seniorengruppen Wolfsburgs auf. Die Gruppentreffen finden über Wolfsburg verteilt statt und bieten auch die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu finden, wie zum Beispiel eine Wandergruppe“, informiert Christiane Groth von der Stadt Wolfsburg. Die Seniorengruppenleitungen freuen sich immer über neue Teilnehmende und unterstützen beim Ankommen in der Gruppe, heißt es seitens der Stadt.

Darüber hinaus gebe es in Wolfsburg verschiedene Begegnungsstätten, die vielfältige Gruppen-, Bewegungs- und Kulturangebote sowie saisonale Feste anbieten. „Auch hier ist es möglich, durch die Koordinatorinnen das passende Angebot oder die passende Gruppe zu finden“, informiert Groth. Des Weiteren sei der Seniorenring Wolfsburg e.V. ein weiterer Ansprechpartner für Seniorinnen und Senioren.

