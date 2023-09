Wolfsburg: Unbekannte stehlen Bagger-Löffel von Baustelle

Wolfsburg Unbekannte haben zwei Baggerlöffel von einer Baustelle in Wolfsburg gestohlen. Das sei nur mit einem erheblichen Aufwand möglich, erklärt die Polizei.

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.45 Uhr, zwei Baggerlöffel von einer Baustelle in der Dieselstraße in Wolfsburg gestohlen. Das berichtet die Wolfsburger Polizei.

Demnach sei dem Mitarbeiter einer Baufirma der Diebstahl aufgefallen, als er am Mittwochmorgen zur Arbeit kam. Dort bemerkte er, dass von einem Bagger, der auf einem Grünstreifen der Dieselstraße in Richtung St. Annen-Knoten stand, zwei Baggerlöffel entwendet worden waren.

Die Polizei sucht Zeugenhinweise

Da dieser Diebstahl nur mit einem erheblichen Aufwand geschehen konnte und der Tatort an einer vielbefahrenen Straße liegt, hoffen die Ermittler des Zweiten Fachkommissarates darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460.

