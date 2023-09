Herzspezialist wird neuer Chefarzt am Klinikum Wolfsburg

Prof. Dr. Marco R. Schroeter wird vom 1. Oktober 2023 an die Medizinische Klinik I im Klinikum Wolfsburg leiten. Das teilt das Wolfsburger Krankenhaus mit. Die Medizinische Klinik I vereint die Kardiologie, Angiologie, Pulmologie, Nephrologie und Internistische Intensivmedizin. Der 50-Jährige ist aktuell noch im Herzzentrum der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) tätig.

In Wolfsburg tritt er die Nachfolge von Prof. Dr. Rüdiger Becker an, der im August nach schwerer Krankheit verstarb. Aufgrund seiner Erkrankung hatte Becker die Stadt und das Klinikum schon zu Jahresbeginn gebeten, seine Stelle neu auszuschreiben, heißt es in der Mitteilung.

Klinikum Wolfsburg stellt Nachfolger für verstorbenen Chefarzt Professor Rüdiger Becker vor

Professor Schroeter ist Internist sowie Facharzt für Kardiologie. Zu seinen besonderen Schwerpunkten zählen die interventionelle Kardiologie, die alle minimal-invasiven Untersuchungen und koronaren Eingriffe im Herzkatheterlabor umfasst. Seit mehreren Jahren ist er an der Uni Göttingen auch aktives Mitglied des Herzklappen-Teams und an allen interventionellen Verfahren zu strukturellen Herzerkrankungen, die im Herzzentrum durchgeführt werden, aktiv beteiligt. Des Weiteren ist der neue Chefarzt des Klinikums Wolfsburg Experte für Versorgung von Patienten mit einem Herzinfarkt oder einer Herzinsuffizienz.

Professor Marco Schroeter wechselt von der Universitätsmedizin in Göttingen nach Wolfsburg

Nach seinem Studium der Humanmedizin an der Universität in Göttingen und in Paris sowie nach seiner Promotionsarbeit in der Abteilung Herz- und Kreislaufphysiologie war Schroeter in Göttingen und größtenteils auch im Ausland tätig. Zurück an der UMG schlossen sich ab 2003 Zeiten als Assistenzarzt, dann als Facharzt und nachfolgend in leitender Position als Oberarzt und stellvertretender Chefarzt auch im kooperierenden Akut- und Reha-Krankenhaus Lippoldsberg an. Aktuell ist Schroeter an der UMG im Herzzentrum als geschäftsführender Oberarzt und Leiter für den Bereich kardiale Intervention sowohl klinisch als auch wissenschaftlich tätig.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Nach Forschungsaufenthalten in Belgien und den USA sowie durch weitere intensive Forschungstätigkeiten an der UMG schloss er in Göttingen seine Habilitation im Fachgebiet Innere Medizin ab und hat seit 2018 eine außerplanmäßige Professur erlangt.

Das leistet die Kardiologie am Klinikum Wolfsburg

Die Kardiologie im Klinikum Wolfsburg versorgt laut eigener Mitteilung jährlich rund 6000 Patienten. Zu den Schwerpunkten des Fachbereichs zählen die Behandlung von Patienten mit Erkrankungen des Herz- und Kreislaufsystems wie der koronaren Herzkrankheit, von Patienten mit einem Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörungen, die Implantation von Defibrillatoren und Schrittmachern sowie Spezialeingriffe am Herzmuskelgewebe, sogenannte Ablationen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de