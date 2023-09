Mehr Programm: Christopher-Street-Day in Wolfsburg wird größer

Es ist die zweite Auflage: Am Samstag, 9. September, findet der zweite Christopher-Street-Day in Wolfsburg statt. Der Start des bunten Umzugs gegen Diskriminierung und Ausgrenzung wird, wie die Veranstalter mitteilen, aufgrund behördlicher Auflagen im Rahmen des Länderspiels zwischen Deutschland und Japan am selben Tag ab 20.45 Uhr in der VW-Arena von 14 auf 12.30 Uhr vorverlegt.

Nach einer Zeit zum Sammeln und für erste Redebeiträge soll sich der Demonstrationszug um kurz nach 13 Uhr vom Schützenplatz am Allerpark aus über die Berliner Brücke und die Porschestraße erst zum Rathaus und nach einer Zwischenkundgebung final zum Hallenbad bewegen. Eine weitere Neuigkeit: „Ein eigener Paradewagen mit DJ wird den Demonstrationszug anführen und so gute Stimmung und Musik garantieren“, teilen Leia La Rocca und Vito Brullo für den Wolfsburger CSD-Verein mit.

Wolfsburger CSD-Verein stemmt sich gegen Homophobie

Angekommen im Biergarten des Hallenbads soll dort ab 17 Uhr das Bühnenprogramm starten und diverse queere Bands, Sängerinnen und Sänger, Dragqueens und viele mehr auftreten. Parallel zum Programm sollen Stände von zwölf Organisationen und Vereinen aus Wolfsburg und der Region aufgebaut sein, bei denen die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit haben sollen, sich über queere Themen und Engagement zu informieren und ins Gespräch zu kommen. Anschließend soll ab 22 Uhr eine Ü18-Aftershowparty im Saunaclub stattfinden.

„Wir wollen, dass sich der CSD auf lange Zeit als feste Konstante in der Wolfsburger Veranstaltungslandschaft etabliert. Dafür haben wir in diesem Jahr einiges mehr an Zeit, Aufwand und Mitteln investiert und eine deutlich größere Veranstaltung geplant. Trotz der Hürden, die uns die Behörden in den Weg legen, und der aufflammenden Homophobie, die sich in den vergangenen Monaten vermehrt gezeigt hat, werden wir auf die Straße gehen und umso bunter und lauter sein“, sagt Tommes Hille, Schatzmeister des CSD-Vereins.

Der CSD Wolfsburg ist inzwischen ein eingetragener Verein

Der CSD Wolfsburg ist seit dem 26. Juli offiziell ein eingetragener Verein. Zudem stehe mittlerweile fest, dass der CSD Wolfsburg durch das Förderprogramm „Demokratie leben!“ unterstützt und finanziert wird. „Darüber freut sich der Vereinsvorstand sehr und möchte sich ausdrücklich bedanken“, heißt es in der Mitteilung. Alle Informationen rund um den CSD lassen sich sowohl auf Instagram (@csd_wolfsburg) als auch auf der Internetseite des Vereins finden: auf www.csd-wolfsburg.de.

„Der CSD ist für alle Wolfsburger! Ob jung oder alt, cis, inter oder trans, homo oder hetero oder bi, jeder und jede ist willkommen. Nur gemeinsam als Zivilgesellschaft können wir ein Zeichen für ein vielfältiges und unteilbares Wolfsburg setzen. Deshalb rufen wir alle dazu auf, mit uns einen wunderbaren und wichtigen Tag zu begehen und Wolfsburg in allen Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen“, betont der Co-Vorsitzende des CSD-Vereins, Vito Brullo.

