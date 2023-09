Wolfsburger Musikschule spielt sieben Konzerte an drei Orten

Wolfsburg Zum zweiten Mal findet die Veranstaltung „Musikschule in Concert“ in Wolfsburg statt. Für Musikliebhaber wird einiges geboten.

Es musizieren insgesamt zehn Ensembles der Musikschule der Stadt Wolfsburg an drei Spielstätten in sieben Konzerten: Der Veranstaltungstag „Musikschule in Concert“ findet am Sonntag, 10. September, von 11.15 bis 18 Uhr bereits zum zweiten Mal statt. Zum Zuhören sind alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger eingeladen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Das Eröffnungskonzert um 11.15 Uhr im Großen Saal der Musikschule in der Goetheschule lasse die Herzen der Fans von Violin-Musik höherschlagen, denn der Auftritt der Suzuki-Violinklasse und Tamaki Steinert, Bundespreisträgerin von „Jugend musiziert“ als Solistin, würden einen brillanten Veranstaltungsauftakt versprechen. Nicht weniger erlebenswert sei das Konzert „Folk and more“ der Flötenblogger und des Ensembles Sinfonietta um 13 Uhr, ebenfalls im Großen Saal.

Wolfsburger Musikschule tritt auch in Fallersleben und Ehmen auf

Bei „Erlebnistanz und Quodlibet“ im Anschluss um 15 Uhr zeige sich, mit wie viel Freude Menschen jeden Alters gemeinsam musizieren. Um 18 Uhr lädt die BigBand Wolfsburg zu Soul- und Filmmusik im kraftvollen BigBand-Sound ein.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

In der Michaeliskirche Fallersleben können die Besuchenden den Auftritt des Saxophon-Ensembles „WoodWindWölfe“ und des Jazzchors der Musikschule ab 15.30 Uhr erleben. Anschließend präsentiert das bekannte Folk-Ensemble Clover sein aktuelles Repertoire. Den Abschluss dieses Veranstaltungstages sollten sich Liebhaber der Blockflötenmusik bei dem Konzert „Vive la musique“ des Ensembles „Flauto Dolce“ ab 18 Uhr in der Ehmer St.-Ludgeri-Kirche nicht entgehen lassen, teilt die Stadt mit. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de