Insolvente Modekette: Ungewisse Zukunft für Hallhuber in Wolfsburg

Wolfsburg Was wird aus der Hallhuber-Filiale in der Wolfsburger City-Galerie? Die Modekette hat Insolvenz angemeldet. Filialen sollen schließen.

Was aus Hallhuber in der Wolfsburger City-Galerie wird, wissen momentan weder die Mitarbeiter noch das Center-Management.

Einkaufen in Wolfsburg Insolvenz: Ungewisse Zukunft für Hallhuber in Wolfsburg

„Bekannte Modekette Hallhuber schließt Filialen in Rheinland-Pfalz“, „Hallhuber schließt Filiale in Bielefeld“, „Neun von 13 Hallhuber-Filialen schließen in Österreich“ – das sind Schlagzeilen aus den vergangenen Tagen und Wochen. Der Münchner Modehändler ist insolvent, Ende Juli wurde das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung am Amtsgericht München eröffnet.

Doch während an der Tür der Braunschweiger Hallhuber-Filiale schon zu lesen ist, dass das Geschäft geschlossen wird, und ebenfalls über eine Schließung des Geschäftes in der Innenstadt von Hannover zu lesen war, ist die Zukunft von Hallhuber in Wolfsburg noch ungewiss. In der vor zehn Jahren eröffneten Filiale in der City-Galerie läuft der Sommerschlussverkauf. Die Hallhuber-Zentrale reagiert nicht auf Anfragen, der Center-Manager der City-Galerie hat keine Informationen: „Zum aktuellen Zeitpunkt können wir nicht genau sagen, inwieweit die Filiale in der City-Galerie Wolfsburg von der Insolvenzmeldung betroffen sein wird“, sagt Andreas Schwarzkopf. Selbst die Mitarbeiter der Filiale hängen in der Luft.

Hallhuber-Insolvenz: Wolfsburger Filiale ist weiter geöffnet

Die Geschichte von Hallhuber begann 1977 mit der Eröffnung des ersten Geschäftes in München. Zwischenzeitlich gehörte das Unternehmen zur italienischen Stefanel-Gruppe, später einer britischen Beteiligungsgesellschaft und ab 2015 zu Gerry Weber. Eine Herrenmodesparte wurde irgendwann eingestampft. Heute umfasst die Gesellschaft rund 200 Filialen und einen Online-Shop, der wegen der Insolvenz nicht mehr am Netz ist. Zuletzt nahm Hallhuber noch Retouren an, die Kunden erhielten aber keine Erstattungen.

Das Insolvenzverfahren begründet Hallhuber in einem Kundennewsletter mit den Auswirkungen der Ukrainekrise, der Inflation und einer generellen Kaufzurückhaltung. Innerhalb kurzer Zeit ist dies bereits die zweite Pleite: Im April 2020 wurde unter Verweis auf Umsatzeinbußen im Zuge der Pandemie ein Schutzschirmverfahren eingeleitet. Ein Jahr später brachte der Einstieg von zwei Investoren die Rettung.

Ob Hallhuber in Wolfsburg bleibt, ist unklar

Jetzt wird ein neuer Investor gesucht, bislang ohne Erfolg. Laut einer dpa-Meldung hat die Geschäftsführung vorsorglich Maßnahmen zur Einstellung des Geschäftsbetriebes eingeleitet. Dazu gehörten die Vorbereitung des Abverkaufs in den Geschäften und die Kündigung von Mietverträgen.

Die Wolfsburger City-Galerie hat bereits das Spielwarengeschäft Spiele Max und das Schuhgeschäft Görtz durch Insolvenz der Ketten als Mieter verloren.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de