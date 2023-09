Countdown für Fallersleber Altstadtfest 2024 angelaufen

Am Freitag- und Samstagabend war es auf der Altstadtfest-Meile in Fallersleben stellenweise knallvoll.

Nach dem Fest ist vor dem Fest: Auf diese Formel lässt sich das bringen, was die Macher nach dem absolut gelungenen Comeback mit dem 45. Altstadtfest in Fallersleben auf der Homepage ankündigen: „Wir kommen wieder!“ Der Countdown läuft.

„Nach einem fantastischen Altstadtfest in Fallersleben: Wir kommen wieder!“, heißt es auf der Website, die die Veranstalter von der Fördergemeinschaft Blickpunkt extra zum Comeback nach drei Jahren Pause konzipiert haben. „Unser Planungsteam wird sich erneut mächtig ins Zeug legen, aus Fehlern lernen und euch ein weiteres Mal die Sause des Jahres präsentieren. Seid dabei und folgt uns per Newsletter, bei Facebook und Instagram. Denn: Auch Vorfreude ist Freude!“

Fallersleber Altstadtfest-Veranstalter zufrieden mit gelungenem Comeback

Schon am dritten und letzten Tag der Party-Sause löste sich bei dem neu und breiter aufgestellten Organisationsteam die Anspannung in Bezug auf die Frage, wie die Veränderungen bei den Altstadtfest-Fans wohl ankommen. Bereits am Donnerstag und Freitag war beispielsweise von vielen zu hören, wie gut ihnen die erweiterte Festmeile mit der Festwiese im Schlosspark gefällt. Wo es neben einer XXL-Hüpfburg, Riesen-Wasserrädern, Bungee-Jumping und einem Kinderkarussell für den Nachwuchs erstmals auch Fahrgeschäfte für das jugendliche und erwachsene Publikum gab.

„Das Comeback ist gelungen, es war ein wirklich schönes Altstadtfest. Ein großes Dankeschön an alle Festbesucher für so ein friedliches Fest“, bilanzierte der Blickpunkt-Vorsitzende Otto Saucke am Montag. „Und wir hatten ein tolles Organisationsteam.“ Nur der Donnerstag sei etwas verhalten gewesen, was sicher auch dem regnerischen Wetter geschuldet gewesen sei. Zwei Imbissbuden waren laut Saucke sogar schon vor Festende ausverkauft: der Heideschinken-Stand und der mit Thai-Spezialitäten.

Bands wie „Pretty in Pink“ sorgten für Partystimmung auf dem Altstadtfest. Foto: Lars Landmann / regios24

Festwiese im Schlosspark Fallersleben soll‘s auch 2024 geben

Apropos Festwiese: Es hatte sich zunächst wohl noch nicht herumgesprochen, dass es diesmal auch auf der Hoffmannwiese Buden, Sitzgelegenheiten, Kinder-Angebote, am Freitag einen Flugsimulator sowie erstmals Fahrgeschäfte gab – einen Autoscooter und eine Super-Bobbahn. Die lief übrigens erst ab Donnerstagabend, weil die Bauabnahme erst nach Nachbesserungen erfolgte. „Aber Hauptsache sicher – das geht vor“, betonte Saucke.

Jedenfalls reagierten die Veranstalter umgehend., was die Bekanntmachung der Festwiese betraf. „Die war offenbar anfangs nicht sichtbar genug“, räumte Saucke ein. „Also haben wir schnell noch acht Schilder angefertigt und am Freitag aufgehängt.“ Er verriet, dass die Idee der Festwiese nach dem Fallersleber Bürgerfest im Vorjahr entstanden sei, das statt des Altstadtfests Premiere feierte. Sie sei eine Art Puffer zum Aufhalten gewesen, weitläufig und mit vielen Sitzplätzen, „die richtig gut angenommen wurden“. Klar, dass es die Festwiese auch 2024 geben soll.

Am Stand der Musikkapelle Tiers gab‘s Musik, Tanz und Leckereien. Foto: Lars Landmann / regios24

Auch Wolfsburger Polizei bilanziert friedliches Altstadtfest

Rundum gelungen war laut Saucke auch der Besuch der Musikkapelle Tiers, die am Piepenpahl samt Verkaufsstand und Zelt eine eigene Ecke auf der Festmeile hatte. Er war froh, dass Ortsbürgermeister André Schlichting die Betreuung der Gäste aus Südtirol als Nachfolger des 2019 gestorbenen Norbert Bruns übernommen hat.

„Wir hatten kaum Zwischenfälle“, resümierte der Blickpunkt-Vorsitzende, es seien relativ ruhige Tage für DRK, Notfunkdienst, Feuerwehr und Sicherheitsdienst gewesen. Bis auf einzelne schräge Vorkommnisse: „Am letzten Abend haben sich auf der Festmeile zwei Damen so sehr um ein Bier gestritten, dass die Sicherheitsleute ran mussten“, erzählte Saucke. Und der Notfunkdienst habe einen offensichtlich deutlich alkoholisierten Mann zum Taxistand geleitet, der Ärger von seiner Frau befürchtete.

Ruhige Dienste auf der Altstadtfest-Meile hatte übrigens auch die Polizei. „Das Altstadtfest war komplett friedlich, es gab keine Probleme“, bilanzierte Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Wobei: Einmal mussten sich die Beamten quasi als Abfang-Kommando betätigen: Wie der Blickpunkt-Chef berichtete, wollte an einem Abend eine Gruppe Jugendlicher „mit einem Einkaufswagen voller Schnaps Richtung Festwiese“. Doch daraus sei nichts geworden: „Die hat die Polizei abgefangen.“

