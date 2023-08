Veranstaltungen in Wolfsburg Altstadtfest-Comeback in Fallersleben: Party-Countdown läuft

Drei Jahre musste sich die riesige Altstadtfest-Fangemeinde in Fallersleben, Wolfsburg und Umgebung gedulden: Nach der Corona-Zwangspause startet am Donnerstag die 45. Auflage der dreitägigen Sause, organisiert von der Fördergemeinschaft Blickpunkt. 15 Bands und viele Vereine auf drei Bühnen, 80 Stände auf der Festmeile, Fahrgeschäfte und ein Flugsimulator – das sind die Haupt-Zutaten. Alles Wichtige lesen Sie hier.

Die Hälfte der Hoffmannwiese im Schlosspark ist am Mittwochmorgen schon vollgestellt mit Fahrgeschäften – erstmals auf dem Altstadtfest: Die Schausteller-Familie Voß hat den Autoscooter und die Bobbahn schon aufgebaut, das Kinderkarussell ist in der Mache.

Zwei hohe Berge, 20 Hängegondeln, die in voller Fahrt nach außen schwenken, das ist die Bobbahn, auch bekannt als Schlittenfahrt. „Wir waren damit auch schon auf dem Wolfsburger Schützenfest im Allerpark“, berichtet Kai-Uwe Görling. Der Wolfsburger ist ein Freund der Familie Voß und hilft in seiner Freizeit beim Aufbau.

André Voß verrät, dass er 2022 gleich zugesagt habe, als es hieß, dass erstmals Fahrgeschäfte aufs Altstadtfest sollen. Er ist voller Erwartung, wie das ankommt. Ebenso wie Blickpunkt-Vorsitzender Otto Saucke, der am Mittwoch vorbeischaut. „Ich bin richtig gespannt, wie das Angebot auf der Hoffmannwiese angenommen wird.“

Familie Voß ist im Fallersleber Schlosspark mit Bobbahn, Autoscooter und mehr zu Gast. Foto: Helge Landmann / regios24

Wann läuft das Altstadtfest?

Wie früher wird drei Tage lang gefeiert, Start ist am letzten Donnerstag im August. Diesmal steigt das Altstadtfest also vom 31. August bis 2. September. Offizielle Eröffnung ist am Donnerstag um 18 Uhr auf der Bühne Denkmalplatz. Die meisten Stände öffnen schon gegen 14 Uhr. Am Freitag und Samstag öffnet die Festmeile bereits um 10 Uhr. Am Donnerstag und Freitag endet das Fest gegen 23 Uhr, am Samstag ist gegen Mitternacht Schluss.

Wo wird die Festmeile aufgebaut?

Die Festmeile wird in der Fallersleber Altstadt aufgebaut. Dazu gehören die Westerstraße, die Hoffmannstraße, die Marktstraße, die Bahnhofstraße und der Denkmalplatz. Neu ist die Erweiterung auf die Hoffmannwiese. Dort werden eine Bobbahn, ein Autoscooter, Bungee-Jumping, eine Hüpfburg und ein Karussell aufgebaut. Besondere Attraktion am Freitag ist ein Flugsimulator – Eintritt kostenlos!

Beim Aufbau der Bobbahn auf der Hoffmannwiese im Schlosspark hilft Kai-Uwe Görling. Foto: Helge Landmann / regios24

Welche Stände gibt es auf dem Altstadtfest Fallersleben?

Rund 80 Stände verteilen sich auf der Festmeile: Churros, Cocktails, Glöck’l-Burger, frittiertes Eis, Jägermeister, Kölsch sowie viele weitere Imbiss- und Getränkebuden sind im Angebot. 30 neue Stand-Betreiber sind dabei. Alte Bekannte sind der Weinstand und die Fallersleber Speerträger.

Wie viele Bühnen gibt es?

Es werden diesmal nur drei Bühnen aufgebaut: die Hauptbühne auf dem Denkmalplatz und neu als zweite Hauptbühne die in der Bahnhofstraße. Hinzu kommt wieder die Bühne am Westertor in der Westerstraße.

Was machen die Tierser?

2015 hatten die 30 Musiker plus Begleittross aus Tiers in Südtirol zuletzt das Altstadtfest bereichert. Sie sind mit einem Verkaufsstand, Zelten und Sitzgelegenheiten am Piepenpahl bei Biewendt zu finden. Sie marschieren zur Eröffnung über die Festmeile ein, samt „Pietschenknallern“. Zudem verkaufen sie Leckereien wie Schüttelbrot, Kaminwurzen, Wein und Schnaps.

Was bietet das Festprogramm?

Nicht nur Bands und Kapellen unterhalten die Massen. Am Samstagvormittag spielt die Laubinger Puppenbühne, und am Nachmittag gibt es wieder ein Vereinsprogramm auf der Hauptbühne am Denkmalplatz. Mit dabei sind Cheerleading, Wushu, Hip-Hop, Salsa sowie Armwrestling. Das Programm auf den Bühnen eröffnet wird am Donnerstag mit einer Brautmodenschau.

Welche Bands treten auf?

Rund 15 Bands und Künstler bieten einen bunten Mix. Zum Auftakt spielt am Donnerstag auf der Hauptbühne Denkmalplatz um 17 Uhr die Musikkapelle aus Tiers, um 18 Uhr ist offizielle Eröffnung. „Saratoga Seven“ spielen zum 50-jährigen Band-Bestehen, es gibt Ukulele-Musik, Rock, Pop und jede Menge Cover-Stücke. Hauptbands am ersten Abend sind „Clonmac Noise“ und „KT says no“. Das Stadtwerke-Orchester spielt Samstagvormittag am Denkmalplatz. Auf der Bühne Westerstraße gibt es Freitag und Samstag Party mit DJ-Musik.

Wo finde ich das Festprogramm?

Die Veranstalter haben wieder einen Flyer herausgegeben. Aber auch digital ist das Festprogramm zu finden: Die Homepage www.altstadtfest-fallersleben.de informiert aktuell über das Festgeschehen, versprechen die Organisatoren.

Wer sorgt für Sicherheit und Erste Hilfe?

Auf der Festmeile ist wieder ein Sicherheitsdienst im Einsatz, ebenso wie die Polizei. Feuerwehr, DRK und Notfunkdienst Gifhorn sind für Notfälle einsatzbereit, sie sind im Schlosspark und im kleinen Haus des Heimat- und Verkehrsvereins am Schloss zu finden.

Wo kann ich mein Auto oder Fahrrad parken?

Größere Parkplätze gibt es auf dem Schützenplatz an der Herzogin-Clara-Straße und an der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße. Aldi und Lidl halten ihre Parkplätze laut Veranstalter abends offen. Gute Abstellmöglichkeiten für Fahrräder befinden sich rund um die Altstadt, denn auf der Festmeile stehen vielerorts Buden.

Programm Altstadtfest Fallersleben Donnerstag

Bühne Denkmalplatz

17 Uhr: Die Tierser

18 Uhr: offizielle Eröffnung

danach wieder Die Tierser

20.15 Uhr: Clonmac Noise

Bühne Bahnhofstraße

17 Uhr: Brautmodenschau

17.30 Uhr: Saratoga Seven

20.15 Uhr: KT Says No

Bühne Westerstraße

18.30 Uhr: UKE-Box

20 Uhr: DJ Insane-X Freitag

Bühne Denkmalplatz

16 Uhr: Die Tierser

18.30 Uhr: Kein Pardon

20.15 Uhr: Stürmer Deluxe

Bühne Bahnhofstraße

19 Uhr: Rustguard

21 Uhr: Rollin Dice

Bühne Westerstraße

18 Uhr: DJ Insane-X Samstag

Bühne Denkmalplatz

11 Uhr: Stadtwerke-Orchester

13.30 Uhr: Cheerleading

14.30 Uhr: Wushu

15.15 Uhr: Armwrestling

16 Uhr: Salsa

19 Uhr: M1

21.15 Uhr: Pretty in Pink

Bühne Bahnhofstraße

11 Uhr: Laubinger Puppenbühne

16 Uhr: Hip-Hop

18.30 Uhr: Easy Bundle

20.15 Uhr: R2

22 Uhr: Blue Staff

Bühne Westerstraße

12 Uhr: Frühschoppen mit Hintergrundmusik

18 Uhr: DJ Insane-X

