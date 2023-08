Energiekosten in Wolfsburg: Wann die LSW-Abrechnung kommt

Preiserhöhungen, Preisbremsen: Was sie am Ende wirklich für Strom und Fernwärme zahlen, ist für Verbraucher momentan schwer absehbar. Die LSW Wolfsburg verschickt ihre Jahresabrechnungen Mitte August.

Wo bleibt die Abrechnung der LSW? Auf Facebook wundern sich Kunden darüber, dass sie in diesem Sommer noch nichts von ihrem Energieversorger gehört haben. Manche hoffen auf Erstattungen. Doch ein bisschen müssen sich die 84.000 Wolfsburger Kunden noch gedulden, bis sie erfahren, was sie für ihren Strom-, Fernwärme- und Wasserverbrauch sowie die Kanalnutzung bezahlen müssen.

„Die LSW wird mit dem Versand der Jahresrechnungen für Wolfsburg voraussichtlich Mitte August beginnen“, stellt Pressesprecherin Birgit Wiechert auf Anfrage klar. „Aktuell befinden wir uns noch in der Rechnungserstellung und -prüfung, da in diesem Abrechnungszeitraum viele staatliche energiepolitische Entscheidungen und dynamische Entwicklungen am Energiemarkt auf die Verbraucherpreise wirkten.“ In anderen Jahren gingen die Jahresabrechnungen bereits Ende Juli raus.

Jahresabrechnungen: LSW Wolfsburg rechnet noch

Im Abrechnungszeitraum seit dem 1. Juli 2022 ist infolge des Ukraine-Krieges und seiner Auswirkungen auf die Energiekosten tatsächlich viel passiert. Die LSW selbst erhöhte ihre Fernwärmepreise zum 1. Juli 2022 um 70 Prozent. Zeitgleich senkte die Bundesregierung die EEG-Umlage im Rahmen ihrer Entlastungspakete auf null. Eine Kilowattstunde Strom vergünstigte sich dadurch um 3,72 Cent (brutto: 4,43 Cent). Inzwischen ist die Umlage dauerhaft abgeschafft.

Es folgte Anfang Oktober die Senkung der Umsatzsteuer auf Fernwärme auf 7 Prozent. Und dann kam die Dezember-Soforthilfe: Der Staat übernahm einen Monatsabschlag für Fernwärme.

Im Abrechnungszeitraum ist viel passiert

Zu Jahresbeginn erhöhte die LSW ihre Strompreise, den Fernwärmepreis sowie den Preis für Trinkwasser. Zugleich wirken ebenfalls seit 1. Januar die staatlichen Energiepreisbremsen, mit denen der Bund noch bis mindestens bis zum Jahresende die Verbrauchskosten für die Kunden deckelt: Für 80 Prozent des persönlichen prognostizierten Jahresverbrauches dürfen die Energieversorger vom Kunden maximal den gesetzlich festgelegten Preis verlangen. Der Staat übernimmt die eventuelle Differenz zum aktuellen Preis. Haushalte und kleinere Unternehmen zahlen aufgrund dieser Entlastung für Strom brutto höchstens 40 Cent pro Kilowattstunde und für Fernwärme höchstens 9,5 Cent pro Kilowattstunde.

Im Vergleich zum Beginn des Ukraine-Krieges haben sich die Energiemärkte etwas entspannt. Zum 1. Juli senkte die LSW ihre Strom- und Fernwärmepreise leicht. Der Zeitraum, den das Unternehmen jetzt abrechnet, endet am 30. Juni 2023.

