Volkswagen hebt die Autopreise um 3,6 Prozent an

Die Marke Volkswagen Pkw hebt Ende des Monats die Preise für einige Modelle an. Das Unternehmen begründet das mit der Inflation. Nicht betroffen sind neben dem Golf auch die Elektroautos der ID.-Familie.

Auch der Familien-Van Touran wird teurer

In einer Mitteilung der Kernmarke heißt es dazu: „Volkswagen reagiert auf die gestiegenen Kosten im Zuge der derzeit erhöhten Inflation mit einer Preiserhöhung von 3,6 Prozent zum 31. August 2023 für folgende Modelle: up!, Polo, Taigo, T-Roc, T-Roc Cabrio, Tiguan Allspace, Touran, Arteon, Arteon Shooting Brake.“ Mit dem T-Roc ist eines der bestverkauften Modelle von VW betroffen, das sich europaweit großer Nachfrage erfreut. Auch der in Wolfsburg produzierte Touran, dessen Zukunft weiterhin ungewiss ist, wird teurer. Das gilt auch für den Tiguan Allspace, der größer als der Standard-Tiguan ist. Er wird voraussichtlich durch das Modell Tayron ersetzt, das bislang auf dem chinesischen Markt an den Start geht. Das oberhalb des Tiguan angesiedelte Auto soll künftig auch im Wolfsburger Stammwerk gebaut werden.

Weitere Preiserhöhungen auch für den Golf und Standard-Tiguan sind wahrscheinlich. Der neue Tiguan wird im September im Rahmen einer Weltpremiere in Wolfsburg präsentiert. Vom Golf soll es im nächsten Jahr ein Update geben.

red/tok

