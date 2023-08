Diese Tipps gibt die Wolfsburger Verkehrswacht zum Schulanfang

Wolfsburg Die neuen Wolfsburger Erstklässler treten ihren ersten Schulweg an. Worauf zu achten und was Eltern tun sollten, das erklärt die Verkehrswacht.

Es ist wieder soweit: Die neuen Erstklässler treten ihren ersten Schulweg an. Um auf diese besondere Situation aufmerksam zu machen, hat die Verkehrswacht Wolfsburg wieder gelbe und blaue Spannbänder zu dem Thema an mehrere markante Stellen in Stadt und Umland angebracht. „Damit sollen die Verkehrsteilnehmenden ganz besonders auf die neue Situation für die Schulkinder aufmerksam gemacht werden“, teilt der Vorsitzende der Wolfsburger Verkehrswacht, Klaus Seiffert, mit.

Zudem kündigt er an, dass vom 21. August bis zum 8. September, also während der dreiwöchigen Schuleingangsphase, vor mehreren Grundschulen in Wolfsburg eine Geschwindigkeitsüberprüfung mit der Tempoanzeigetafel im täglichen Wechsel vorgenommen werde – und zwar in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt sowie dem Städtischen Ordnungsdienst (SOD).

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Die Verkehrswacht nimmt zu Schulbeginn auch die Eltern in die Pflicht. „Die Imitation des guten Verhaltens der Eltern durch die Kinder ist die einfachste und zugleich wirkungsvollste Lernmethode. Deshalb müssen die Eltern ständig Vorbild sein“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Sie sollen das Können ihrer Kinder keineswegs überschätzen, aber auch keinerlei Kenntnisse oder Fähigkeiten voraussetzen, die den Kindern erst beigebracht und antrainiert werden müssen.

Verkehrswacht gibt Tipps zum Schulstart in Wolfsburg

Aus Sicht der Verkehrswacht gehört ein Schulwegtraining mit den Eltern unbedingt dazu für die neuen Erstklässler. Der Verein gibt folgende Tipps für solch eine Übungseinheit, die in den ersten Schulwochen mehrfach absolviert werden soll:

Die Stadt Wolfsburg bietet im Internet einen Schulwegplan an. Der Plan zeigt den sichersten und nicht immer den kürzesten Schulweg eines Kindes. Gehen Sie den Weg zusammen mit Ihrem Kind und erklären Sie schrittweise Ihr demonstrativ vorbildliches Verhalten. Lassen Sie Ihr Kind selbständig entscheiden, wenn es von sich aus Lösungen vorschlägt, und unter Ihrer Aufsicht die Führung übernehmen. Verstärken Sie richtige Entscheidungen durch Lob und korrigieren Sie Fehlverhalten mit Geduld und gutem Beispiel. Festigen Sie durch Wiederholen das richtige Verhalten bei Ihrem Kind. Mit zunehmender Sicherheit baut sich die Bereitschaft auf. Bereiten Sie Ihr Kind auch auf unerwartete Situation vor und besprechen Sie mit ihm, wie es sich richtig zu verhalten hat. Testen Sie das Verhalten Ihres Kindes an bestimmten kritischen Stellen, bevor Sie es zum ersten Mal allein gehen lassen. Achten Sie besonders darauf, ob es am Bordstein immer anhält, um sich abzusichern, den Blickkontakt mit den Fahrzeugführern sucht, die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer berücksichtigt, die eigene Absicht deutlich anzeigt, die Geschwindigkeit herannahender Fahrzeuge abschätzen kann. Lassen Sie Ihr Kind immer so rechtzeitig auf den Weg, dass auch Verspätungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln mit einkalkuliert sind. Üben Sie mit Ihrem Kind die Benutzung des Schulbusses. Ziehen Sie Ihr Kind bei schlechten Sicht- und Wetterverhältnissen so an, dass es von den Fahrzeugführern immer rechtzeitig erkannt werden kann. Die Farben rot und orange geben zusätzliche Sicherheit. Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder dort abholen, dann wählen Sie bitte eine geeignete Stelle aus, wo Ihr Kind sicher absetzen beziehungsweise einsteigen lassen können. Andere Kinder dürfen durch Ihr Anhalten nicht gefährdet werden.

Begleitende Unterstützung kann in Elternversammlungen der Moderator für Schulwegsicherung, Klaus Seiffert, erreichbar telefonisch unter (05362) 66160, geben.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de