Erstes VfL-Heimspiel – Wolfsburger Polizei mit wichtigem Hinweis

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg startet um 15.30 Uhr in die neue Saison, Alice Merton um 16 Uhr in der Autostadt in ihr Konzert – ein Konflikt um die Parkplätze.

Das erste Spiel der Saison steht für den VfL Wolfsburg an. Am Samstag um 15.30 Uhr stehen die Grün-Weißen gegen den 1. FC Heidenheim auf dem Platz in der VW-Arena. Die Polizei hat im Hinblick auf die Partie einige Hinweise bezüglich der An- und Abreise.

So findet am Samstag zeitgleich in der Autostadt das Konzert von Alice Merton statt (ab 16 Uhr auf der Porsche-Bühne). Am Berliner Ring wird es also zu mehr Straßenverkehr als üblich kommen. Die Polizei bittet die Besucherinnen und Besucher des Fußballspiels deshalb darum, ausschließlich die Parkplätze im Allerpark zu benutzen – und die Parkplätze der Autostadt für das Sommerfestival frei zu lassen.

„Es ist davon auszugehen, dass die Parkmöglichkeiten im Allerpark und rund um die Arena schnell ausgeschöpft sein werden“, erklärt die Wolfsburger Polizei. Deshalb gelte es, möglichst frühzeitig anzureisen – und den ÖPNV, das Fahrrad oder die Shuttle-Busse zu nutzen. Letztgenannte fahren wie bei jedem Heimspiel vom VW-Parkplatz Kästorf an der Bundesstraße 188 ab.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de