Feuerwehr rückt zu Brand in Fallersleber Gewerbegebiet aus

Zu einem Brand ausgerückt ist die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagabend in Fallersleben. Laut Mitteilung stand gegen 21.15 Uhr das Dach eine Gebäudes im Gewerbegebiet Westrampe in Brand. Verletzt wurde niemand.

Freiwillige und Berufsfeuerwehr arbeiten in Fallersleben zusammen

Bereits bei der Anfahrt seien Feuerschein und Rauch sichtbar gewesen – woraufhin zusätzlich ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und der Stadtbrandmeister alarmiert worden sind, schreibt die Feuerwehr.

Das einstöckige Gebäude an der Westrampe gehört zum Fachbereich Grün der Stadtverwaltung. Foto: Freiwillige Feuerwehr Wolfsburg / FMN

Am Einsatzort stellte sich heraus, dass das Dach eines einstöckigen Gebäudes der Stadt Wolfsburg brannte. Es gehört zum Fachbereich Grün der Verwaltung. Die Fallersleber Wehr bekämpfte den Brand per Drehleiter, die Berufsfeuerwehr hat mit zwei Trupps und C-Rohren von der Nordseite her gelöscht. Ein weiterer Trupp schützte die Nachbargebäude vor den Flammen. „Als das Feuer um 22.25 Uhr unter Kontrolle war, ist ein Trupp unter Atemschutz ins Gebäude vorgedrungen“, schreibt die Feuerwehr. Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Fachbereiches bewegten zum Gebäude gehörende Dienstfahrzeuge in Sicherheit.

Feuerwehr löscht Brand in Wolfsburg per Drehleiter

„Im Zuge der weiteren Brandbekämpfung wurde die Drehleiter umgesetzt, um das Dach vollständig mit Einreißhaken öffnen und nach weiteren Glutnestern suchen zu können“, schildert die Feuerwehr. Gegen 2.40 Uhr war der Einsatz nach rund fünfeinhalb Stunden beendet.

Nach rund fünfeinhalb Stunden war das Einsatz für die Feuerwehr in Fallersleben beendet. Foto: Freiwillige Feuerwehr Wolfsburg / FMN

Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angeben machen. Die Polizei hat das Gebäude beschlagnahmt und ermittelt nun.

