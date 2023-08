In der kommenden Woche beginnen in der Wolfsburger Dieselstraße Bauarbeiten der LSW. An der Kreuzung Dieselstraße/Lerchenweg wird zuerst gearbeitet.

Verkehr in Wolfsburg Dieselstraße wird zur nächsten Baustelle in Wolfsburg

Neue Woche, neue Baustelle: Die Buddelei auf den Straßen von Wolfsburg nimmt in diesem Sommer kein Ende. In der Dieselstraße stehen ab Mitte August die nächsten Bauarbeiten an: Die LSW will bis zum Ende des Jahres an der Haupteinfallstraße in der Stadtmitte bauen.

Das Unternehmen kündigt Ausbau- und Erneuerungsmaßnahmen zur Trinkwasser-, Strom- und Fernwärmeversorgung an. Die Leitungsarbeiten der LSW Netz finden im Bereich der Dieselstraße 23 bis 35 statt. Rund 500 Meter Trinkwasserleitung, 220 Meter Fernwärmeleitung, 7500 Meter Mittelspannungskabel und 1000 Meter Ortsnetzkabel will die LSW zwischen dem Lerchenweg und dem Straßenstück kurz hinter der Einmündung Robert-Bosch-Weg verlegen.

Bauarbeiten in der Wolfsburger Dieselstraße beginnen am 17. August

Auch einige Hausanschlüsse werden erneuert. Im Zuge der Arbeiten könne es für Anwohner zu kurzzeitigen Versorgungsunterbrechungen kommen, berichtet die LSW. Der Wolfsburger Energieversorger bittet um Verständnis. Die Baumaßnahme sei notwendig.

Geplant ist, in mehreren Abschnitten zu bauen. Los geht es am Donnerstag, 17. August, mit Bauarbeiten an der Kreuzung Dieselstraße/ Lerchenweg. Die Leitungsarbeiten finden am nördlichen Geh- und Radweg der Dieselstraße statt, weshalb dort keine Halte- und Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen werden. Fußgänger und Radfahrer müssen auf die gegenüberliegende Straßenseite wechseln.

Kreuzung Dieselstraße/ Lerchenweg wird zuerst Baustelle

Haus- und Gewerbeeingänge sowie Grundstückszufahrten seien in der Regel während der Bauzeit weiterhin erreichbar, erklärt die LSW. Betroffene Anwohner seien im Vorfeld über die bevorstehenden Bautätigkeiten informiert worden.

Wechselnde Änderungen der Verkehrsführung werden während der Bauarbeiten ausgeschildert. Die Zufahrt in den Robert-Bosch-Weg ist über den Lerchenweg möglich.

Sperrung der Wolfsburger Kleiststraße ist aufgehoben

Die Kleiststraße in der Wolfsburger Innenstadt ist nach zweiwöchigen Bauarbeiten wieder freigegeben. Foto: Helge Landmann / regios24

Während die Dieselstraße erst zur Baustelle wird, sind andere Straßenarbeiten abgeschlossen: Die Kleiststraße ist seit Freitag wieder für den Verkehr freigegeben. Seit dem 27. Juli hatten an der Imperial-Kreuzung in der Wolfsburger Innenstadt zunächst Arbeiten am Betonuntergrund der Bushaltestellen stattgefunden. Anschließend musste der frische Beton aushärten.

Zwei Wochen lang waren Autofahrer und die Busse zahlreicher Linien daher auf Umleitungen angewiesen. Insbesondere in der Poststraße, die als Ausweichstrecke diente, herrschte ungewohnt viel und schwerer Verkehr.

