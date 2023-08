Fahrrad gestohlen? Polizei Wolfsburg sucht rechtmäßige Eigentümer

Fahrräder sind beliebtes Diebesgut. So auch in Wolfsburg, wo die Polizei nun in acht Fällen den rechtmäßigen Eigentümer von Rädern sucht. Bereits Anfang und Ende Juni und auch Anfang Juli veröffentlichte die Polizei Bilder von insgesamt 21 Rädern, von denen mittlerweile zehn an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden konnten.

Von daher veröffentlichen die Ermittler jetzt erneut Bilder von acht sichergestellten Fahrrädern in der Hoffnung, deren rechtmäßige Besitzer zu finden, oder Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft oder die Eigentumsverhältnisse geben können.

Das sind die acht Fahrräder

Neben Fotos der Räder, beschreiben die Beamten diese wie folgt:

MTB grün-schwarz E-Bike FISCHER Trackingrad WINORA Mountainbike GIANT Revel Mountainbike BULLS Sharptail Mountainbike FISCHER Citybike CUBE Mountainbike CONYWAY Damenrad

Wer sein Fahrrad vermisst oder Hinweise geben kann, kann sich unter (05361) 4646-0 an die Polizei Wolfsburg wenden.

red

