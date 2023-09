Mäc-Geiz schließt Filiale in Wolfsburger Porschestraße

Wolfsburg In der Porschestraße steht wieder eine Ladenschließung bevor. Warum sich Mäc-Geiz die Filiale in der Wolfsburger City spart.

Das Ladensterben in der Wolfsburger Innenstadt geht weiter. Der Schnäppchenmarkt Mäc-Geiz verlässt die Porschestraße. Im Schaufenster hängen schon die Plakate: „Wir schließen“. Am 16. September ist Schluss für den Discounter in der City.

Seit 2009 war Mäc-Geiz nach Angaben von Mitarbeiterinnen in der Wolfsburger Fußgängerzone. Ein Umzug ist 14 Jahre nach der Eröffnung nicht geplant. „Wir gehen komplett raus“, kündigt Filialleiterin Mandy Franke an. Als Gründe nennt sie zu wenig Umsatz, gepaart mit einer hohen Miete, und Diebstähle. „Es kam alles zusammen.“ Die Mitarbeiterinnen wechseln nach Frankes Angaben in andere Mäc-Geiz-Filialen in der Region.

Mäc-Geiz schließt in der Wolfsburger Porschestraße

Zum Beispiel in die Lange Straße. Denn während sich das Geschäft in der Innenstadt für die Kette offenbar nicht mehr rechnet, bleibt der Laden im vergleichsweise kleinen Vorsfelde erhalten.

Weitere Hintergründe der Ladenschließung sind zurzeit nicht in Erfahrung zu bringen. Eine Anfrage an die Mäc-Geiz-Handelsgesellschaft mit Sitz in Landsberg (Sachsen-Anhalt) blieb bislang unbeantwortet.

Auch andere Mäc-Geiz-Filialen sind dicht

Allerdings ist die Filialschließung in Wolfsburg nicht die einzige. Das Göttinger Tageblatt berichtete Anfang Juli über das bevorstehende Aus von Mäc-Geiz in Göttingen, die Schaumburger Nachrichten kündigten Mitte Mai an, dass die Filiale in Stadthagen schließe. Auch aus Bamberg und Hof gab es entsprechende Nachrichten.

Schon im März hatten verschiedene Medien berichtet, dass Mäc-Geiz und die ebenfalls zur österreichischen MTH Retail Group gehörende Handelskette Pfennigpfeiffer vor dem Aus stehen könnten: MTH überlegte demnach, die Haushaltsdiscounter wegen schlecht laufender Geschäfte zu verkaufen.

Die Filiale in Vorsfelde bleibt

Mäc-Geiz wurde 1994 in Halle an der Saale gegründet und expandierte im Laufe der nächsten Jahrzehnte auf fast 300 Filialen. Sie führen unter anderem Haushaltswaren, Drogerieartikel und Schreibwaren. Seit 2010 gehört die Kette zur MTH Retail Group, die kurz darauf auch Filialen der Drogeriemarktkette Ihr Platz erwarb und einige davon zu Mäc-Geiz-Filialen umfunktionierte.

Mit dem letzten Verkaufstag von Mäc-Geiz geht eine Serie von Ladenschließungen in der mittleren Porschestraße weiter, die vor Weihnachten 2022 mit dem Ende des Süßwarengeschäftes Bären-Treff begann. Der Jahreswechsel brachte dann den Auszug von Blume 2000. Erst kürzlich schloss das Modegeschäft Oui seine Pforten. Auch in der nahegelegenen City-Galerie gibt es nicht zu übersehende Leerstände.

