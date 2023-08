Azzurro: Italienisches Wochenende in den Designer Outlets

Italienische Musik Italienisches Wochenende in den Designer Outlets in Wolfsburg

Vor mehr als 60 Jahren kamen die ersten italienischen Bürger:innen in die Stadt. Seitdem sind es mehr als 60.000 Italiener:innen, die nach Wolfsburg zogen. Das Designer Outlet greift laut einer Mitteilung diese Verbindung mit einem italienischen Wochenende am 4. und 5. August auf.

In Kooperation mit der italienischen Konsularagentur Wolfsburg habe das Center ein Programm auf die Beine gestellt, das zu einem mediterranen Lebensgefühl einlade, wie es weiter heißt. „Wer noch nicht in Urlaubsstimmung ist, der ist es spätestens nach diesem Wochenende“, freut sich Center Manager Michael Ernst.

Kammeremusikgruppe Bel Canto spielt am Freitag

Ganz gleich ob Frankreich, Costa Rica, Kanada, Kroatien, Vietnam, USA, Thailand oder auch Dänemark: Das Bel Canto-Ensemble zählt zu den bekanntesten und aktivsten italienischen Kammermusikgruppen. Das Ensemble wurde gegründet, um die italienische Musikkultur zu fördern – und wurde dafür über die Jahre mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Am Freitag (4. August) laden sie im Designer Outlet Wolfsburg von 17 bis 19 Uhr dazu ein, in die Schönheit der italienischen Oper einzutauchen.

Für eine bunte Reise von den 1950ern bis zu den 1990er Jahren sorgt indes die Band Aperitivo Italiano: Von Jimmy Fontana und Gino Paoli über Adriano Celentano und Luigi Tenco bis hin zu Lucio Dalla und Paolo Conte steht ein Best Of der schönsten italienischen Jazz- und Soul-Songs auf dem Plan. Der Auftritt von Aperitivo Italiano ist am Samstag (5. August) zwischen 12 und 15 Uhr geplant.

Passione Vespa Club Wolfsburg kommt am Freitag angerollt

Kurioser Besuch steht – passend zum italienischen Wochenende – noch am Freitag an: Der Passione Vespa Club Wolfsburg kommt angerollt. Der Verein gründete sich erst vor wenigen Jahren, mit rund 150 Mitgliedern ist der Club aber bereits Deutschlands größter Vespa Club. Ihre große, gemeinsame Passion: Die Liebe zum italienischen Kulturroller. „Egal, wo sie hinkommt: sie verbreitet gute Laune“, schwärmte der Vereinsvorsitzende Francesco Falsone zu seinem Club in einem Interview. Genau diese gute Laune soll auch am Freitag verbreitet werden – zahlreiche Fahrer des Clubs werden mit ihren eindrucksvollen Motorrollern des beliebten italienischen Unternehmens Piaggio vor Ort sein.

In den Stores des Outlets heißt es unterdessen noch „Final Sale“: Es gibt bis zu 80 Prozent auf den Originalpreis. In einigen Geschäften gebe es auch bereits neue Kollektionen. Geöffnet sind die Designer Outlets Wolfsburg am Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr. Weitere Informationen zu „Final Sale“ sowie dem italienischen Wochenende gibt es auf www.designeroutlets-wolfsburg.de und in den sozialen Medien.

red

