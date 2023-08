Arbeitslosenquote in Wolfsburg gestiegen

Wie auch in den Landkreisen Helmstedt und Gifhorn ist in Wolfsburg die Arbeitslosigkeit angestiegen. Laut Arbeitsmarktbericht sind es 170 Menschen mehr als im Vormonat Juni und 138 als im Jahr zuvor. Damit liegt die Arbeitslosenquote der Stadt Wolfsburg bei 6,3 Prozent, das sind 4352 Arbeitslose insgesamt. Woran liegt das?

Ein Grund für die steigende Quote ist die Ferien- und Urlaubszeit: „Junge Menschen unter 25 Jahren meldeten sich nach dem Ende der Schulzeit zur Überbrückung oder nach dem Ende ihrer betrieblichen oder schulischen Ausbildung arbeitslos“, erläutert Silke Babiel, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Helmstedt, die auch für die Landkreise Gifhorn und Wolfsburg zuständig ist. Die Agentur prognostiziert jedoch, dass diese Zahl in den kommenden Monaten wieder sinken wird, da die Agentur wieder in den Arbeits- sowie Ausbildungsmarkt vermitteln wird.

In diesen Bereichen gibt es noch offene Ausbildungsplätze in Wolfsburg

Und an Ausbildungsplätzen mangelt es im Bezirk Helmstedt-Gifhorn-Wolfsburg nicht – aktuell sind etwa 850 unbesetzt. Insgesamt steigt aber das Interesse an Ausbildungsberufen, denn im Vergleich zum Vorjahr meldeten sich 1,7 Prozent mehr Bewerberinnen und Bewerber für eine Ausbildungsstelle, heißt es im Bericht. Offene Ausbildungsplätze gibt es noch in fast allen Bereichen, vor allem im Bereich Verkauf, Handwerk, Gastgewerbe und Arzt und Praxishilfe.

Das sind die Gründe für die gestiegene Arbeitslosenquote in Wolfsburg

Die Arbeitslosenzahlen sind seit Juni 2022 gestiegen, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass geflüchtete Menschen aus der Ukraine die Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bürgergeld) erhielten. Damit liegen die derzeitigen Werte über dem Vorjahresniveau, informiert die Agentur für Arbeit im neuen Arbeitsmarktbericht. Zudem ist der Bestand der offenen Arbeitsstellen allein im vergangenen Monat um 78 Stellen gesunken. Wie hängt das zusammen?

Im Juli 2023 gibt es in Wolfsburg 1575 offene Stellen. Foto: Jürgen Runo

„Die Neueinstellungen in Betrieben sind verhaltener“, heißt es seitens der Agentur für Arbeit Helmstedt. Unternehmen wollen tendenziell weniger einstellen. „Damit liegt auch Wolfsburg im bundesweiten Trend.“ Die Top 5 der gemeldeten Arbeitsstellen in den Bezirken Gifhorn, Helmstedt und Wolfsburg finden sich bei den Fachkräften im Verkauf (168), bei den Fachkräften in der Kinderbetreuung und Erziehung (112), bei den Helferinnen und Helfern-Lagerwirtschaft (104), bei den Fachkräften in der Kraftfahrzeugtechnik (101) sowie bei den Fachkräften in der Gesundheits- und Krankenpflege (94). Insgesamt gibt es im Juli 2023 1575 offene Stellen in Wolfsburg.

