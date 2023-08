Kater Mumpitz  sucht ein Zuhause

Der etwa zehnjährige Kater Mumpitz kam in einem relativ desolaten Zustand als Fundtier im Wolfsburger Tierheim an, teilt dieses mit. Er habe etliche Zecken mitgebracht, schlechte Zähne, ungepflegtes Fell und das Feline Immundefizienz-Virus – ein Virus aus der Familie der Retroviren. Das Virus löse bei Katzen eine Immunschwächekrankheit aus, die als Felines Immundefizienzsyndrom oder umgangssprachlich als Katzen-Aids bezeichnet werde, da sie der Erkrankung Aids beim Menschen stark ähnele. Derzeit beeinträchtige die Infektion den Kater jedoch nicht und werde es vielleicht auch nie.

Katzensicherer Balkon oder Terrasse wären toll

„Wir denken, Mumpitz ist jetzt bereit für die Rente. Ein schönes Zuhause mit viel Zuwendung, gutem Futter und reichlich Beschäftigung“, schreibt das Tierheim Wolfsburg. Da er ansteckend für andere Katzen sei, könne er nicht mehr in die Freiheit entlassen werden. Deswegen wäre es toll, wenn er in seinem neuen Zuhause wenigstens einen katzensicheren Balkon oder eine Terrasse hätte, wo er frische Luft schnappen und auch mal in der Sonne liegen könnte oder sich den Wind um die Nase wehen lassen kann. „Wir suchen eine Pflegestelle für Mumpitz oder jemanden der ihn ganz adoptiert“, so das Tierheim.

Mumpitz ist dem Tierheim zufolge ein sehr stattlicher Kerl, der die Grundregeln des Zusammenlebens mit dem Menschen schon kennt. Ob er jedoch jemals in einer Wohnung gelebt habe, sei unklar. Streicheln finde er jedenfalls toll. Kinder ab zwölf Jahren wären für ihn wohl in Ordnung, „aber man sollte wissen, dass so ein cooler älterer Herr nicht mehr so viel Lust auf Spielen hat“.

Wer Interesse hat, Mumpitz mal live zu erleben, könne ihn im Tierheim besuchen und ihn kennenlernen. red

