Nach Unfall: Zubringer zur Berliner Brücke stundenlang gesperrt

Wolfsburg Ein 19-Jähriger passte die Geschwindigkeit in der Kurve nicht an und prallte in Wolfsburg gegen die Leitplanke – Stundenlange Sperrung.

In der Kurve des Zubringers an der Berliner Brücke in Wolfsburg kam es zu einem Unfall – ein Wagen flog in die Leitplanke. (Archiv)

Ein 19-Jähriger hat auf der A3 die Kontrolle über sein Auto verloren. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand fuhr der Wolfsburger am Montagabend gegen 19.15 Uhr auf der die Heßlinger Straße aus Richtung Alessandro-Volta-Straße kommend und wollte über den Zubringer auf die Berliner Brücke in Richtung Schloss auffahren.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informierte, passte der Fahrer die Geschwindigkeit nicht richtig an und flog aus der Kurve. Er prallte nach rechts in die Leitplanke und blieb entgegengesetzt zur Fahrbahn stehen.

Schadensermittlung läuft nach dem Unfall am Zubringer zur Berliner Brücke

Dabei wurde der Wagen im Frontbereich so stark beschädigt, dass große Mengen an Betriebsstoffen auf die Fahrbahn liefen, heißt es weiter. In der Folge musste der Zubringer komplett gesperrt werden. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn, sodass für den folgenden Verkehr keine Gefährdung mehr bestand.

Der Unfallwagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Eine Schadensermittlung findet derzeit statt. Nach fast viereinhalb Stunden, um 23.30 Uhr, konnte der Zubringer zur Berliner Brücke wieder freigegeben werden, teilte die Polizei abschließend mit.

