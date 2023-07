Einbruch in Vorsfelder Grundschule – Schadenshöhe vierstellig

Wolfsburg Unbekannte brachen mit Gewalt in das Schulgebäude ein. In Vorsfelde entstand ein Schaden in mindestens vierstelliger Höhe.

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Grundschule in der Schlesierstraße eingebrochen. Der genaue Tatzeitraum lässt sich auf Freitagnachmittag 16 Uhr bis Montagmorgen 8.20 Uhr eingrenzen, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Eine Angestellte der Schule am Montagmorgen bemerkte den Einbruch und alarmierte die Polizei.

Die Täter verschafften sich mit brachialer Gewalt durch eine Tür Zutritt. Auf ihrem Beutezug durch das Schulgebäude entwendeten sie diverse IPads und Laptops und verursachten damit einen Schaden in mindestens vierstelliger Höhe. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen melden sich bei der Polizeistation in Vorsfelde oder unter (05361) 46460.

red

