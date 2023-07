Entwarnung – Keine gefährliche Alge im Wolfsburger Allersee

Die Stadt hatte vorsorglich vergangene Woche Warnschilder am See aufgestellt.

Eine richtig gute Nachricht gab es am Montagmittag: Keine gesundheitsgefährdenden Algen im Allersee! Das Ergebnis der Probe, die die Behörden in der vergangenen Woche genommen hatte, ist da. Demnach gibt es keine Gefahr für Badegäste, Schwimmer und Wassersporttreibende. Um welche Substanzen, die das Wasser rot verfärbt haben, es sich handelt, will die Stadt Wolfsburg im Laufe des Montags noch mitteilen. Entdeckt worden war die Verfärbung bei Mäharbeiten. Ein Spezialboot ist aktuell dabei, die Unterwasserpflanzen zu schneiden.

Riesenerleichterung auch bei den Organisatoren des Wolfsburger Triathlons, der am kommenden Sonntag, 9. Juli, am Allersee stattfinden soll. Der Wettbewerb kann nun wie geplant als Dreikampf mit der ersten Disziplin, dem Schwimmen, stattfinden.

Zwischenzeitlich war der Triathlon als Duathlon weitergeplant worden. Stadt und VfL waren sich einig, dass das familiäre Großsportereignis in diesem Jahr auf jeden Fall stattfinden soll.

Meldungen werden am Veranstaltungstag noch von 8 bis 10.15 Uhr am Allersee-Nordufer angenommen. Start ist ab 11 Uhr. Es werden in diesem Jahr auch erstmalig Staffeln angeboten. Das heißt, drei Starter oder Starterinnen können sich die Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen teilen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de