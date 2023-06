Gute Nachricht: Wolfsburgs Freibäder öffnen wieder normal

Das ist eine richtig gute Nachricht für alle Schwimmer, die die Freibäder lieben. Ab Mitte Juli, also in den Schulferien werden die Wolfsburger Freibäder wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten an den Start gehen. Das heißt, von montags bis freitags ist jeweils von 6 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags machen das Bad an den Drei Steinen und das in Fallersleben um 8 Uhr auf.

Die ersten Hitzetage in diesem Jahr hatten bereits zu einem Ansturm aufs VW-Bad und auf das in der Hoffmannstadt geführt. Die teils engen Zeitfenster (am Wochenende öffneten die Freibäder beispielsweise erst um 12 Uhr) hatten die Lage fürs Personal zusätzlich zu einer Herausforderung gemacht. Personalknappheit war auch der Grund gewesen, weshalb die Freibäder zunächst nur eingeschränkt geöffnet werden konnten. Es fehlen Fachangestellte fürs Bäderwesen, im VW-Bad seit vergangenem Jahr auch eine neue Leitung.

Mit den Personalsorgen steht Wolfsburg längst nicht allein da. Bundesweit fehlen Kräfte. Teilweise haben Bäder ganz geschlossen oder öffnen nur mit eingeschränkten Zeiten. Die Wolfsburger Politik hat das Problem erkannt und will gemeinsam mit der Fachverwaltung das Problem langfristig lösen. Kurzfristig, also für diese Saison kann nun Entwarnung gegeben werden. Es sind MitarbeiterInnen aus dem Krankenstand zurückgekehrt, beziehungsweise, es konnte neues Personal gewonnen werden, um zunächst die Engpässe in diesem Jahr zu schließen.

