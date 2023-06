Wolfsburgs Top-VW und der diskrete Charme der Oberklasse

Wolfsburg. Im September erlebt der Neue Tiguan seine Weltpremiere in Wolfsburg. Er eifert jetzt dem Touareg nach.

Der Tiguan ist seit Jahren das meistverkaufte Modell der Marke Volkswagen und ein wesentlicher Faktor für die Auslastung des Stammwerkes in Wolfsburg. Seit seinem Debüt im Herbst 2007 entschieden sich weltweit mehr als 7,4 Millionen Menschen für das SUV. Jetzt legt Volkswagen das Erfolgsmodell komplett neu auf. Für den neuen Tiguan hat Volkswagen den Modularen Querbaukasten weiterentwickelt. Die neue Generation wird MQB evo genannt.

Hybrid-Antrieb mit Reichweiten von bis zu 100 Kilometern

Im Rahmen von letzten Erprobungsfahrten gab die Marke Volkswagen jetzt erste Details bekannt. Der neue Tiguan wird in seiner dritten Generation mit einer neu entwickelten aktiven Fahrwerksregelung und Oberklasse-Features wie HD-Matrix-Scheinwerfern erhältlich sein. Mit Plug-In-Hybrid-Antrieb erreicht der neue Tiguan künftig elektrische Reichweiten von bis zu 100 Kilometern, wie VW schreibt. Die Weltpremiere in Wolfsburg erfolgt im Herbst, 2024 kommt der Bestseller dann auf den Markt. Kai Grünitz, Markenvorstand für Technische Entwicklung, wird mit folgender Aussage zitiert: „Topmoderne Technologie-Bausteine greifen im MQB evo perfekt ineinander: Eine neue Generation der Plug-In-Hybridantriebe mit elektrischen Reichweiten von bis zu 100 Kilometern, die wohl beste aktive Fahrwerksregelung in seinem Segment, eine Interieurqualität auf Premium-Niveau sowie ein ebenfalls neues und intuitiv bedienbares Infotainment-System lösen ein, was die Autofahrer von Volkswagen erwarten.“

Es gibt den Tiguan nur noch mit DSG-Schaltgetriebe

Dank MQB evo können im Tiguan verschiedene Antriebsarten realisiert werden. So wird es Turbodieselmotoren (TDI), Turbobenziner (TSI), Mild-Hybrid-Turbobenziner (eTSI) und Plug-in-Hybridsysteme (eHybrid) geben. Die elektrische Reichweite der neuen Plug-in-Hybridantriebe konnte gegenüber den Vorgängern je nach Ausstattung auf bis zu 100 Kilometer gesteigert werden. Zudem wird in allen eHybrid-Versionen das AC-Laden schneller werden und serienmäßig erstmals auch das DC-Schnellladen möglich sein. Der Tiguan wird künftig ausschließlich mit automatisiertem Schaltgetriebe (DSG) angeboten. Analog zu den Volkswagen ID. Modellen erfolgt die Wahl der Fahrstufe künftig über einen Lenkstockhebel rechts vom Lenkrad mit selbsterklärender Bedienung: nach vorn auf „D“ drehen zum Vorwärtsfahren, nach hinten auf „R“ drehen zum Rückwärtsfahren, seitlich drücken, um die Parkbremse zu aktivieren. Zusätzlich haben alle Tiguan Schaltwippen hinter dem Lenkrad verfügbar.

Neu konzipiertes Interieur

Der neue Tiguan wird als eines der ersten Fahrzeuge seiner Klasse optional mit HD-Matrixlicht erhältlich sein. Die Technologie der „IQ.LIGHT HD-Matrix-Scheinwerfer“ wurde gemeinsam für den Tiguan und Touareg entwickelt. Damit kommt im Mittelklassemodell Tiguan die Lichttechnik eines Oberklassemodells zum Einsatz. Das Interieur des Tiguan wurde vollkommen neu konzipiert und designt. Für eine intuitive Bedienung hat Volkswagen konkrete Kundenwünsche berücksichtigt. So kommt der Tiguan mit einem neu entwickelten Cockpit und einem neuen Infotainmentsystem auf den Markt. Ein bis zu 38 Zentimeter (15-Zoll) großer Bildschirm stellt wichtige Funktionen wie Navigation, Musik und Klimatisierung übersichtlich dar und kann mit Schnellzugriffen individualisiert werden. Auf der Mittelkonsole befindet sich außerdem der Fahrerlebnisschalter. Über den Drehregler mit eigenem Mini-Bildschirm können Fahrmodus, Radiolautstärke oder auch Farben der Ambientebeleuchtung gesteuert werden.

„Geräuschkomfort der Oberklasse“

„Hochwertige Materialien, neu entwickelte Sitze sowie eine effektive Geräuschdämmung steigern Wertigkeit und Komfort. Insbesondere in Verbindung mit einem neuen Akustikpaket (optional) entsteht an Bord des Tiguan ein Geräuschkomfort der Oberklasse“, verspricht Volkswagen.

