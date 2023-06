104 Wohnungen in Wolfsburg warten auf neue Besitzer

Wolfsburg. Die Wohnanlage an der Sandkrugstraße in Wolfsburg-Reislingen ist an Betreiber „Schönes Leben“ übergeben worden. Noch sind Wohnungen zu haben.

Fertig: Ein Komplex mit 104 Wohnungen in Reislingen ist an Betreiber „Schönes Leben“ übergeben worden.

Der Neubau befindet sich auf einem rund 9550 Quadratmeter großen Grundstück in der Sandkrugstraße in Reislingen: Ein Wohnkomplex, bestehend aus drei Apartmenthäusern mit 104 Wohnungen, einer Tagespflege und einem ambulanten Dienst, ist fertig und an den Betreiber „Schönes Leben“ übergeben worden, wie das für den Bau verantwortliche Unternehmen Cureus mitteilt. Und: Die Vermietung der Wohnungen mit zwei bis drei Zimmern in den Größen zwischen 41 bis 102 Quadratmetern habe bereits begonnen.

„Wir freuen uns sehr, auf diesem ehemals verwaisten Betriebsgelände nun für die Bewohner von Wolfsburg wichtige und dringend benötigte Wohn- und Pflegekapazitäten nach modernstem Standard und in ansprechender Architektur bereitstellen zu können“, preist Rainer Schmitz, Projektleiter der Cureus, den Neubau an, der in energieeffizienter KfW-40-Bauweise und mit begrünten Dächern errichtet wurde. Die Beheizung erfolgt über das städtische Fernwärmenetz.

„In zentraler und dennoch naturnaher Lage im Stadtteil Reislingen, unweit des Stadtzentrums von Wolfsburg, bieten wir nun Service-Wohnungen für Menschen mit besonderen Ansprüchen, die ihre Selbstständigkeit lieben, sich ebenso aber auch individuell und sicher umsorgt fühlen möchten“, sagt Kip Sloane, Geschäftsführer des Betreibers „Schönes Leben“. Er verweist auf ein kulturelles und sportliches Angebot, auf Unterstützung im Haushalt sowie ambulante Pflege und Betreuung.

So sehen die Wohnungen in Wolfsburg-Reislingen aus

Alle Wohnungen sollen über einen Wohnraum mit Kochgelegenheit, Schlaf- und Abstellräumlichkeiten sowie ein eigenes barrierefreies Bad, teils auch über Balkon, Terrasse oder einen eigenen Gartenanteil verfügen. Die Grundrisse sind komfortabel und praktisch gedacht, heißt es in der Mitteilung. Im Fokus stehe der Wohnraum in Kombination mit dem Koch- und Essbereich sowie ein Schlafzimmer. Die Tagespflege befindet sich im südlichen Teil der Anlage auf rund 350 Quadratmetern mit 20 Plätzen und separatem Zugang.

Das Hauptgebäude entstand entlang der Sandkrugstraße. Es verfügt über drei Vollgeschosse und beherbergt im Erdgeschoss einen hotelartig gestalteten Empfangsbereich, das öffentlich zugängliche Restaurant „Schönes Leben“ mit Sonnenterrasse, den Beautybereich mit Friseur und Maniküre, ein Kaminzimmer, eine Bibliothek, Therapie- und Bewegungsräume und den ambulanter Pflegedienst.

Mietinteressenten können sich auf der Internetseite von „Schönes Leben“ auf www.schoenes-leben.org sowie kostenfrei telefonisch (0800-7244611) und per E-Mail (wolfsburg@schoenes-leben.org) informieren.

red

