Mit dem Nostalgiezug von Wolfsburg nach Rügen

Am Samstag, 5. August, fährt der Museums-Inter-City des Deutsche-Bahn-Museums Koblenz-Lützel für einen Tagesausflug nach Bergen und zum Ostseebad Binz auf Rügen. Zuglok ist die imposante Schnellfahr-Elektrolok der Baureihe 103 der ehemaligen Deutschen Bundesbahn, die einst in den 1970er-Jahren das Inter-City-Netz mit diesen Lokomotiven und mit bis zu 200 km/h schnellen Zügen aufbaute, teilt die Arbeitsgemeinschaft Nostalgiezugreisen mit. Auch in Wolfsburg kann man zusteigen.

In Bergen und Binz kann man aussteigen

Der Wagenpark in der authentischen Farbgebung der 1980er-Jahre bestehe aus gemütlichen und besonders komfortablen Wagen der 1. und 2. Klasse und versprühe auch heute noch den Charme der InterCity-Züge dieser Epoche. Die Fahrt im nostalgischen Sonderzug, der vom DB-Museum Koblenz gepflegt und einsatzfähig vorgehalten werde, sei an sich schon die Reise wert. Unterwegs sorge ein Barwagen für das leibliche Wohl bei gemütlicher Stimmung. In Wolfsburg geht es morgens um 7.59 Uhr auf Gleis 8 schon los, nächster Zustieg ist in Stendal gegen 8.35 Uhr. Die Reise führt der Mitteilung zufolge dann unter anderem über Wittenberge und Stralsund in Richtung Ostsee. Ziel der Nostalgie-Reise ist Rügen. Gleich an zwei Bahnhöfen, Bergen und Binz, könne man aussteigen und die Insel erkunden. An beiden Stationen könne man in den nostalgischen Dampfzug der Rügenschen Bäderbahn „Rasender Roland“ umsteigen und eine gemütliche „Zeitreise“ in die gute alte Zeit in beschaulicher Landschaft erleben. In Binz lockten nicht nur zahlreiche Cafés, Restaurants und der Sandstrand, man könne auch an einer Schiffsfahrt auf der Ostsee zum Kreidefelsen und dem Königsstuhl teilnehmen. Nach etwa fünfeinhalb Stunden Aufenthalt geht’s auf die Heimreise – die Rückankunft des Sonderzuges ist für 23 Uhr vorgesehen.

Hin- und Rückfahrt kosten 99 Euro

Die Fahrkarten für Hin- und Rückfahrt kosten in der 2. Klasse für Erwachsene 99 Euro, Kinder von 4 bis 16 Jahren zahlen 69 Euro, in der 1. Klasse sind die Fahrkarten 20 Euro teurer. Die Schiffsfahrt ist nicht im Fahrpreis enthalten. Weitere Informationen und Fahrkartenbestellungen telefonisch unter (02041) 3484668 oder auf www.nostalgiezugreisen.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de