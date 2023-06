Fallersleben wird zur Oldtimer-Hochburg

Fallersleben. Am Sonntag präsentieren Fans ihre automobilen Schätze. Zudem gibt es die Fallersleben Classic „Rund um die Hoffmannstadt“.

Wer schöne, seltene und liebevoll gepflegte Oldtimer bestaunen will, der muss am Sonntag nach Fallersleben kommen.

Viele automobile Hingucker gibt es am Sonntag, 11. Juni, in der Fallersleber Altstadt und an anderen Stellen zu sehen. Der Motor-Sport-Club Fallersleben richtet die 19. MSC Fallersleben Classic „Rund um die Hoffmanstadt“ aus.

Aero, Sambabus, Mercedes und Zündapp

Start und Ziel der Oldtimerveranstaltung durch Fallersleben und die Region ist der Denkmalplatz. Dort werden die Fahrzeuge vorgestellt und ab 10 Uhr auf die Strecke geschickt. Die Gesamtstrecke, die die Teilnehmer an dem Tag absolvieren, ist rund 150 Kilometer lang. Mit dabei sind nicht nur Autos, sondern wie gehabt auch Motorräder. Zu den ältesten PKW auf der Strecke gehören ein Aero, Baujahr 1935, ein Mercedes Benz 220S Cabriolet, Baujahr 1959, und ein Sambabus von VW aus dem Jahr 1961. Eines der ältesten Motorräder im Teilnehmerfeld ist eine DKW KS 200, Baujahr 1939. Ebenso dabei ist eine Zündapp KS 600 aus demselben Jahr. Aber auch vergleichsweise junge Automodelle aus Wolfsburg bekommen die Schaulustigen am Start und auf der Strecke zu sehen: einen VW Käfer 1303S, einen VW Scirocco 1 und einen VW Corrado.

Lesen Sie auch:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de