Wolfsburg. Die Feuerwehr ist am Samstag nach Fallersleben ausgerückt. In der Zillestraße löste der Heimrauchmelder aus. Was passiert ist.

Einen Feuerwehreinsatz hat es am Samstag in Wolfsburg gegeben.

Berufsfeuerwehr Wolfsburg Brand in Fallersleben – Nachbarn verhindern Katastrophe

Ein ausgelöster Heimrauchmelder hat am frühen Samstagabend für einen Einsatz der Ortsfeuerwehr Fallersleben gesorgt. Nachbarn hatten laut Berufsfeuerwehr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fallersleber Zillestraße den piependen Melder gehört und den Notruf gewählt.

Der Löschzug der Wehr aus Fallersleben rückte gegen 18 Uhr aus. Hinzu kamen ein Fahrzeug des Rettungsdienstes aus Wolfsburg sowie die Polizei. Unter der Leitung von Einsatzleiter Florian Bergmann fuhren 17 Einsatzkräfte unverzüglich in die Zillestraße.

Keine verletzten Personen

Bei der ersten Erkundung durch den Einsatzleiter war Brandgeruch aus einem gekippten Fenster aus der Wohnung wahrnehmbar. Ein Trupp ging über eine tragbare Leiter auf den Balkon im Hochparterre vor und versuchte dort, ein Fenster zu öffnen. Zeitgleich versuchte ein zweiter Trupp, die Haustür zu öffnen, was schließlich auch gelang. Unter Atemschutz erkundete der Trupp die Wohnung und konnte die Ursache, angebranntes Essen in der Küche, schnell identifizieren. Das nicht mehr genießbare Essen wurde aus der Wohnung entfernt und abgelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden, da sich niemand in der Wohnung aufhielt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung setzten die Einsatzkräfte nach Abschluss der Löscharbeiten ein Überdruckbelüftungsgerät ein, um die Wohnung rauchfrei zu machen. „Wir haben Glück gehabt, dass der Rauchmelder frühzeitig ausgelöst hat und die Nachbarn die Feuerwehr gerufen haben. Einige Minuten später wäre vermutlich die Küche in Flammen aufgegangen“, so Einsatzleiter Bergmann nach Beendigung der Löscharbeiten.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Sie übernahm auch die weiteren Ermittlungen. Für die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst war der Einsatz nach gut 30 Minuten beendet.

red

