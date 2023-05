Panik im Polo: VW-Managerin erlebt Geisterbahnfahrt

VW-Vorständin Imelda Labbé bekommt während einer Testfahrt im Polo GTI eine Panikattacke. Alles halb so wild, scheint sich Markenchef Thomas Schäfer auf dem Rücksitz zu denken. Und die rennerfahrene Jasmin Preisig am Lenkrad muss einfach nur lachen.

Ja ist die wirtschaftliche Lage denn wirklich so erschreckend bei VW? Imelda Labbé, im Markenvorstand von VW Pkw für Vertrieb und Marketing zuständig, wähnte sich offenbar in der Geisterbahn, als sie sich jetzt zusammen mit Marken-CEO Thomas Schäfer in einen Polo GTI setzte, dessen 25-jährige Marktpräsenz die Marke gerade feiert. Panik hat ein Gesicht bei VW – aber die Führungskraft nahm es mit Humor.

Das Motto der Rennsportlerin lautet passend: „Lets fetz“

Zu Beginn des Clips, den Schäfer auf die VW-Homepage gestellt hat, fährt die Managerin noch guten Mutes und lässig mit dem Jubiläums-Polo vor. Doch nach dem Wechsel auf dem Fahrersitz ändert sich das schnell. Hinter das Steuer des Sondermodells aus Südafrika klemmt sich mit Jasmin Preisig nämlich eine Profi-Rallyefahrerin. Ihr Motto lautet „Lets fetz“ – und das sollte Labbé schnell hautnah zu spüren bekommen. Auf dem Kurs an der Volkswagen-Arena gab Preisig beherzt Vollgas, umkurvte gekonnt Pylonen und schnitt nach Herzenslust die Kurven. Zur Nachahmung ist das nicht zu empfehlen – und Schäfer und Labbé war die Erleichterung nach der Spritztour durchaus anzumerken. Am Ende des Spots schaltet sich Martina Biene, Chefin von VW Südafrika, per Handy dazu und zeigte sich stolz auf den supersportlichen Polo.

