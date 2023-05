So lief die Notfall-Übung in der Autostadt Wolfsburg

Wolfsburg. In der Autostadt in Wolfsburg wurde für den Notfall geübt. Wie es sich anfühlt, 48 Meter durch einen Rettungsschlauch zu rutschen, lesen Sie hier.

Silke Hafermalz klettert bei der Notfall-Übung in der Autostadt in Wolfsburg in einen Rettungsschlauch.

Der Himmel ist grau und es tröpfelt. In beinahe 50 Metern Höhe habe ich einen großartigen Blick über die Autostadt und Wolfsburg. Ich bin bei der jährlichen Übung zur Evakuierung mit Rettungsschläuchen in den Autotürmen dabei. Nach ganz unten – den Weg, den ich aufwärts in einem komfortablen Lift zurückgelegt habe – soll ich jetzt herunterrutschen. Der Wind peitscht mir oben ins Gesicht. Ich habe Gänsehaut. Ob das jetzt von der Kälte oder der Aufregung kommt, kann ich nicht sagen.

Am frühen Morgen ist die Autostadt noch kaum besucht, aber die wenigen Menschen, die ich vom Dach des Autoturms erspähen kann, kommen mir plötzlich ganz winzig vor. In den zwei 48 Meter großen Fahrzeugtürmen werden Autos für künftige Besitzer zwischengelagert. Die Gebäude sind das Wahrzeichen der Autostadt – deshalb bietet der VW-Themenpark auch Führungen bis aufs Dach an.

„Die nächste, entsprechend große Drehleiter ist in Hannover“, erklärt Thomas Dupont, Leiter des Bereichs der Fahrzeugtürme in der Autostadt. Eine Stahltreppe lasse sich an den gläsernen Türmen auch nicht anbringen. Wenn es also hart auf hart kommt und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Gäste aufgrund eines Feuers weder Lift noch Wendeltreppe nutzen können, kommen die Rettungsschläuche zum Einsatz.

Rettungsschlauch in der Autostadt – Pure Aufregung bei der Vorbereitung

Bevor es losgeht, gibt Sebastian Thoms von der Axel Thoms GmbH den anwesenden Mitarbeitern – und Pressevertretern – eine kurze theoretische Einführung. „Die Rettungsschläuche sind für alle Personen nutzbar. Auch für Kinder“, erklärt Thoms. Als Beweis zeigt er der kleinen Gruppe ein Video, wie er mit seinem Sohn gemeinsam durch den weißen Textil-Tunnel rutscht. So ganz versichert mich das nicht – im Video ist der Tunnel nämlich knappe 5 Meter lang und nicht 50.

Ich gehe auf eine Gruppe Mitarbeiter der Autostadt zu. Vielleicht kann mir dort ja jemand die Nervosität nehmen. Silke Hafermalz wird genau wie ich gleich in die Tiefe rutschen. Ich frage sie, wie sie sich fühlt. „Es ist die pure Aufregung“, gibt die Kundenbetreuerin zu. Trotzdem freue sie sich. „Ich komme aus einer Fliegerfamilie. Ich habe Respekt, aber keine Höhenangst.“

So enthusiastisch fühle ich mich nicht. Also Augen zu und durch. Schnell ziehe ich mir einen grünen Overall an und stülpe Schutzüberzieher über meine Füße. Sebastian Thoms öffnet einen großen Aluminiumkasten, in welchem sich der weiße Rettungsschlauch versteckt. In beeindruckender Geschwindigkeit wird dieser am Gebäude heruntergelassen und schon rutschen die Ersten hinab in die Tiefe. Mit regelmäßigem Abstand schickt Thoms Autostadt-Mitarbeiter in die Öffnung. Ich muss nicht lange warten, da bin ich schon an der Reihe.

Vorbereiten auf den Ernstfall – Die Übung gibt es in der Wolfsburger Autostadt jährlich

Bevor ich mit den Beinen voran in den Schlauch klettere, schaue ich ein letztes Mal nach unten. Mir wird erneut bewusst, wie weit entfernt vom Boden ich mich befinde. Es bleibt gerade noch genug Zeit für einige letzte Anweisungen – den rechten Arm eng am Körper, den linken Arm nach oben – dann geht es für mich auf den Weg nach unten.

Im Tunnel bin ich völlig desorientiert. Es ist nicht dunkel, aber wirklich sehen kann ich nichts. Um mich herum ist nur weißer, dicker Stoff. In einer Schraube rutsche ich durch den Schlauch und werde dabei immer schneller. Nach einer Weile habe ich das Gefühl, ich sollte vielleicht bremsen. Wie weit herunter ich es geschafft habe, weiß ich nicht. Plötzlich lande ich überraschend sanft im gepolsterten Ende des Rettungsschlauches. Das ging schneller als erwartet.

Thomas Dupont hält die jährliche Übung für unerlässlich, „Ein Mitarbeiter ist im Ernstfall möglicherweise alleine mit sechs Gästen. Es ist wichtig, dass sie ein sicheres Gefühl haben im Notfall richtig zu handeln.“ Er halte es aber für sehr unwahrscheinlich, dass die Rettungsschläuche tatsächlich zum Einsatz kommen müssen.

Nachdem ich mich etwas ungeschickt aus dem Rettungsschlauch befreit habe, treffe ich Silke Hafermalz wieder – diesmal mit verwuschelten Haaren und einem breiten Grinsen im Gesicht. „Das war sehr spannend. Mein Puls ist total gerast“, sagt Hafermalz. Sie sei glücklich, an der Übung teilgenommen zu haben. Hafermalz findet: „Es ist gut, dass wir für den Ernstfall vorbereitet sind.“

