Müllcontainer-Brände in Wolfsburg: Steckt eine Serie dahinter?

Mehrere Müllcontainer-Brände beschäftigen die Polizei in Wolfsburg. Unbekannte Täter steckten in der Nacht zu Freitag Müllcontainer in Brand, die zum Teil vollständig zerstört wurden. Der erste Anruf ging am frühen Freitagmorgen gegen 1.15 Uhr bei der Feuerwehr ein. Aufmerksame Anwohner hatten brennende Müllcontainer in der Halberstädter Straße in Westhagen entdeckt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen vier Container in Vollbrand. Ein Übergreifen auf ein in unmittelbarer Nähe stehendes Trafohaus verhinderte die Feuerwehr.

Etwa zwei Stunden später meldeten Zeugen den Brand von Müllcontainern in der Eisenacher Straße. Dabei wurde ein Müllcontainer vollständig zerstört, ein nebenstehender Container für Grünabfälle leicht beschädigt.

Müllcontainerbrand in Sülfeld

Bereits in der Nacht zu Donnerstag setzten unbekannte Täter einen Papiercontainer in der Straße Großer Winkel in Wolfsburger Stadtteil Sülfeld in Brand. Den Freiwilligen Feuerwehren aus Sülfeld und Ehmen gelang es, den Brand des 37 Kubikmeter fassenden Container zu löschen. Zeugenhinweise zu allen Taten: (05361) 46460.

