Weltwoche der Geburt – Infoveranstaltungen in Wolfsburg

Die Weltwoche der Geburt steht vor der Tür – und das Wolfsburger Netzwerk Frühe Hilfen rückt mit einem nach eigenen Angaben informativen, spannenden und abwechslungsreichen Programm die Themen rund um die Geburt in den Fokus. Vom 13. bis zum 17. Mai finden demnach zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen in Wolfsburg statt, die nicht nur informieren, sondern auch helfen und unterstützen sollen, teilt die Stadt Wolfsburg mit.

Wanderausstellung der Schwangerenberatungsstellen

Das Netzwerk Frühe Hilfen ist ein Zusammenschluss aller Akteure, deren Angebote sich an Eltern von der Schwangerschaft bis zum dritten Geburtstag des Kindes richten. Und in diesem Jahr hätten sie wieder einiges zu bieten. Von Informations- und Kursangeboten bis hin zu Freizeitaktivitäten und Betreuungsangeboten sei alles dabei. Auch Themen, bei denen Eltern Beratung, Hilfe oder Unterstützung benötigten, würden beleuchtet.

Besonders interessant sei die Wanderausstellung der Schwangerenberatungsstellen zum Thema „Genuss in der Schwangerschaft“, die an zwei Tagen stattfindet und auch Schüler und Schülerinnen und Fachkräfte anspreche. Ein weiteres Highlight sei der Fachvortrag „Krisenkinder – Elternsein in stressigen Zeiten – was Kinder von uns brauchen“ in der evangelischen Familienbildungsstätte (Fabi).

Iris Bothe: „Das wichtige Thema der Geburt in den Fokus rücken“

Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration, betont die unverzichtbare Rolle des Netzwerks Frühe Hilfen: „Egal in welcher Situation sich Eltern befinden, wir stehen ihnen mit Beratung und Unterstützung zur Seite. Während der Weltgeburtswoche möchten wir einen Teil dieser wertvollen Angebote präsentieren und das wichtige Thema der Geburt in den Fokus rücken.“

„Viele Angebote des Netzwerks Frühe Hilfen sind an die Kinder- und Familienzentren angebunden, die für werdende und junge Eltern auch als direkter Ansprechpartner zur Verfügung stehen“, ergänzt

Katharina Varga, Leiterin des Geschäftsbereichs Jugend. „In der Weltwoche der Geburt finden viele Aktionen bewusst über das gesamte Stadtgebiet verteilt statt – auch um darauf aufmerksam zu machen, dass es viele Angebote für Eltern auch in ihrer Nähe gibt.“

Wolfsburger Klinikum öffnet seine Türen

Auch das Wolfsburger Klinikum öffnet seine Türen für Besucher und Besucherinnen. „Unsere Angebote bieten den Familien schon vor der Geburt einen guten Start ins Leben. Mit unseren Informationen und Vorträgen zu Angeboten während der Schwangerschaft, zum babyfreundlichen Krankenhaus, zur Muttermilchernährung sowie auch einer Kreissaalführung, können wir darauf hinweisen “, so Dr. Mignon-Denise Keyver-Paik, Chefärztin der Frauenklinik.

Professorin Jacqueline Bauer, Chefärztin der Kinderklinik, ergänzt: „Sind die Angebote den Familien gut und früh bekannt und besteht eine gute Zusammenarbeit aller Akteure der Frühen Hilfen, erhöht sich die Chance für gesundes Aufwachsen und gute Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder in Wolfsburg und Umgebung“.

Das gesamte Programm der Weltwoche der Geburt und weitere Informationen rund um Aktionswoche und das Netzwerk Frühe Hilfen gibt es im Internet unter wolfsburg.de/weltgeburtswoche.

