Stadt Wolfsburg erhöht die Krippen-Beiträge

Die Verwaltung legt dem Rat der Stadt Wolfsburg am 17. Mai die neuen, sozial gestaffelten Elternbeitragstabellen für Krippen-Betreuungsplätze in den Wolfsburger Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres vor, teilt die Stadt Wolfsburg mit. Auch die Kostenbeitragssätze für Früh- und Spätdienste werden der Stadt zufolge sozial gestaffelt erhöht. Die Erhöhung gelte bei Zustimmung des Rates ab 1. August zum neuen Kita-Jahr, die bisherigen Berechnungsgrundlagen blieben bestehen.

Iris Bothe: „Vertretbare und sozial ausgewogene Beitragsanpassung“

„Die Erhöhung der Elternbeiträge in Wolfsburg schmerzt, nachdem wir vor Jahren als familienpolitische Maßnahme die Beiträge in Wolfsburg halbiert haben. Dennoch halten wir mit der Anpassung an der Entlastung der unteren Einkommensstufen fest, bewegen uns damit auf dem Niveau der umliegenden Kommunen und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Stadt Wolfsburg“, betont Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration. „Die Planungen berücksichtigen eine vertretbare und vor allem eine sozial ausgewogene Beitragsanpassung für die Familien in Wolfsburg.“

Die Überarbeitung der Elternbeitragstabellen sei in intensiver Diskussion mit den Fraktionen erfolgt und von drei Bedingungen geprägt: eine Entlastung der unteren Stufen, das heißt der Stadt zufolge: Erst ab einem bereinigten Jahreseinkommen (steuerpflichtiges Einkommen abzüglich Werbungskosten, pauschaler Abzug, Kinderfreibetrag und gegebenenfalls Unterhaltsleistungen) von 21.100 Euro müssen Eltern künftig Beiträge zahlen.

„Wolfsburg hat im kommunalen Vergleich eines der höchsten Familieneinkommen“

Gleichzeitig werde es gestaffelte und moderate Erhöhungen der Elternbeiträge in den mittleren Einkommensstufen geben. Außerdem erfolge eine Erweiterung in den Einkommensstufen ab einem Einkommen von 58.000 Euro im Jahr. Ab einem bereinigten Einkommen von über 100.000 Euro pro Jahr werde der höchste Beitragssatz fällig. Dabei handele es sich um den Regelbeitrag, der auch grundsätzlich erst mal für alle Eltern gelte und auf Antrag der Eltern sozial gestaffelt berechnet werde. Die Höhe der Kostenbeiträge für den Besuch einer Kindertagesstätte und in einem Familiennest in der Kindertagespflege (Satzung für die Kostenbeiträge in der Kindertagespflege in Wolfsburg) sei dabei identisch.

„Wolfsburg hat im kommunalen Vergleich eines der höchsten Familieneinkommen bei gleichzeitig geringsten Elternbeiträgen“, erklärt Katharina Varga, Leiterin des Geschäftsbereichs Jugend. „Wir haben uns intensiv mit den Bedürfnissen und Anforderungen der Familien in Wolfsburg auseinandergesetzt und sind zuversichtlich, dass die geplanten Anpassungen eine ausgewogene Verteilung der Beiträge für Familien ermöglichen werden.“

Die geänderten Beitragstabellen gelten der Stadt zufolge sowohl für die städtischen Einrichtungen als auch für alle in Wolfsburg tätigen freien Träger von Kindertagesstätten und alle Wolfsburger Kindertagespflegestellen. Die Berechnung der Elternbeiträge werde von der Stadt Wolfsburg als Dienstleistung für jeden Kita-Träger übernommen. Die Träger würden die Beiträge von den Eltern direkt einziehen.

Teil des Beschlusses sei die Auswertung der Verteilung der Familien über die Einkommensstufen nach drei Jahren durch die Verwaltung und damit ein Abgleich, ob die gewählten Stufen und Einkommensgrenzen praktikabel seien oder eine Anpassung erforderlich sein könne.

Bei Fragen rund um das Thema Elternbeiträge sowie zur Einreichung der Anträge auf sozial gestaffelte Berechnung steht Eltern und Sorgeberechtigten die Antragsannahme (Zimmer D 003) im Erdgeschoss des Geschäftsbereichs Jugend (Jugendamt) in der Pestalozziallee 1A zur Verfügung: Telefon (05361) 282824, E-Mail: elternbeitragsberechnung@stadt.wolfsburg.de.

