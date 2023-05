Neu: Caffé Salentino lockt mit kulinarischem Dolce Vita

Alora – Freunde italienischer Lebenskunst und kulinarischer Dolce Vita aufgepasst: Wolfsburg hat eine neue Adresse rund um die südländischen Gaumenfreunden. An der Kaufhofpassage 2 a eröffnete jetzt das Caffé Salentino mit Feinkost und einem kleinen Bistro. An Tischen drinnen und draußen kann man Weine und Drinks und natürlich den obligatorischen Espresso genießen. Später sollen kleine Gerichte hinzukommen. Debora Vecchio und Angelo Giusto haben sich mit der Eröffnung ihrer kleinen kulinarischen Adresse inmitten der City einen Traum erfüllt. Und das kam so...

Einen Traum verwirklicht

Im vergangenen Dezember waren die beiden – Debora stammt aus Apulien, Angelo aus Sizilien – an den leerstehenden Räumen in der Kaufhofpassage vorbeigekommen. „Wir wussten, dass das unsere Chance ist“, schildert Debora. „63 Quadratmeter, Platz für einen Tresen und Regale, Tische, Sitzgelegenheiten und eine kleine Terrasse – damit könnten wir unsere Idee vom eigenen kleinen Feinkostladen mit Café Wirklichkeit werden lassen. Mitten in Wolfsburg, das war immer unser Traum!“

Neue Adresse an der Kaufhofpassage 2 a: Das Caffé Salentino von Debora Vecchio und Angelo Giusto. Foto: Benstem

Antipasti locken zur Mittagszeit

Seit dem 1. April haben die beiden an der Kaufhofpassage 2 a neben dem „Journal“ geöffnet. Zwei Mal pro Woche werden Spezialitäten aus Italien angeliefert. „Bisher bieten wir zur Mittagszeit Antipasti an, hoffen aber auch, dass demnächst unsere Küche fertig ist“, schildern die beiden Gastronomen. Dann gibt es auch kleine Gerichte.“ Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Montag ist Ruhetag.

Kulinarische Besonderheiten

Ach ja, Salentino, der Name des Cafés erinnert an die Region, aus der Debora stammt. „Salento heißt die Gegend“, lächelt die Apulierin. „Es ist eine besondere Region, mit beeindruckender Kultur und vielen kulinarischen Besonderheiten. So, wie es auch Sizilien ist – und, ja, eigentlich auch ganz Italien! Wir freuen uns, gerade in Wolfsburg jetzt unseren Traum verwirklichen zu können.“

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de