Wolfsburg. Die Fakultät Fahrzeugtechnik der Ostfalia führt zum Wintersemester 2023/2024 neue Studiengänge ein. Das sind die Inhalte, so läuft die Bewerbung.

Bildung und Wissenschaft Ostfalia-Hochschule bietet in Wolfsburg neue Studiengänge an

Die Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften erweitert ihr Studienangebot an der Fakultät Fahrzeugtechnik in Wolfsburg um drei neue Studiengänge: Automotive Engineering, Smart Vehicle Systems und Fahrzeuginformatik. Die neuen Studiengänge starten im Wintersemester 2023/24 und werden auch im Praxisverbund angeboten, teilt die Hochschule mit.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Die drei neuen Studiengänge seien entwickelt worden, um den aktuellen Anforderungen der Automobilbranche gerecht zu werden. „Mit unseren neuen Studiengängen möchten wir den Bedarf an qualifizierten Fachkräften in der Automobilindustrie decken und unsere Studierenden bestmöglich auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten“, sagt Professor Dirk Sabbert, Dekan der Fakultät Fahrzeugtechnik. Der Fokus der neuen Studiengänge liege auf der Einbettung der fahrzeugtechnischen Inhalte in die Bereiche Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Entwicklung und Produktion innovativer Fahrzeuge

Der Studiengang Automotive Engineering befasst sich der Hochschule zufolge mit der Entwicklung und Produktion innovativer Fahrzeuge und deren Komponenten. Zudem würden Kompetenzen im Bereich Antriebstechnik und Nachhaltigkeit über die gesamte Fahrzeuglebensdauer, von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Recycling, vermittelt. In diesem Rahmen verknüpfe der Studiengang neben Inhalten der konventionellen Fahrzeugtechnik auch interdisziplinäre Kenntnisse aus wegweisenden Bereichen wie Digitalisierung, Informatik und Nachhaltigkeit.

Entwicklung intelligenter Systeme und Fahrzeugkonzepte

Smart Vehicle Systems beschäftige sich mit der Entwicklung intelligenter Systeme und Fahrzeugkonzepte, die auf innovative Technologien wie autonomes Fahren oder alternative Antriebssysteme setzten. Neben den Grundlagen der Fahrzeugtechnik, der Fahrzeugelektronik, der Rechnertechnik und des Systemengineering würden auch Kompetenzen vermittelt, um mechatronische Fahrzeugsysteme zu definieren, aufzubauen und zu entwickeln.

Entwicklung von Software- und Hardwarekomponenten

Im Studiengang Fahrzeuginformatik werde das notwendige Know-how im Bereich der vernetzten Mobilität vermittelt, und die Studierenden beschäftigten sich mit der Entwicklung von Software- und Hardwarekomponenten für Fahrzeuge. Das Studium sei auf aktuelle und zukünftige Entwicklungen von Informatikanwendungen im Fahrzeug- und Mobilitätsbereich ausgerichtet.

Alle drei Studiengänge werden der Hochschule zufolge auch im Praxisverbund angeboten, was den Studierenden eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis ermögliche. „Wir freuen uns darauf, unseren Studierenden eine erstklassige Ausbildung im Bereich der Fahrzeugtechnik zu bieten und gleichzeitig die enge Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie zu intensivieren“, so Sabbert. „Die Absolventinnen und Absolventen sind dadurch optimal auf die Anforderungen der Arbeitswelt vorbereitet und können in verschiedenen Bereichen der Automobilindustrie tätig werden.“

Interessierte können sich ab dem 15. Mai für die neuen Studiengänge bewerben. Weitere Informationen zu den Studiengängen und zum Bewerbungsverfahren gibt es unter: www.ostfalia.de/f/Studienangebot_Fahrzeugtechnik.

red

