Wolfsburg. Baustelle an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg: Die Volkswagen Kraftwerk GmbH und die LSW erneuern Leitungen. Das dauert.

Wegen Leitungsarbeiten sind an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg eine Fahrspur sowie der Geh- und Radweg gesperrt.

Verkehr in Wolfsburg

Verkehr in Wolfsburg Lange Bauarbeiten an der Heinrich-Nordhoff-Straße

Verkehrsbehinderungen gibt es seit dieser Woche auf einer der meistbefahrenen Straßen in Wolfsburg: Auf der Heinrich-Nordhoff-Straße ist zwischen dem Kleingartenverein Sonnenschein und dem Autohaus die rechte Fahrspur stadteinwärts gesperrt. Auch der Fuß- und Radweg kann nicht genutzt werden.

Autofahrer müssen bereits vor dem einspurigen Abschnitt abbremsen: Vor und in der Baustelle gilt Tempo 30. So kommt es insbesondere in Stoßzeiten zu stockendem Verkehr.

Der Grund für die Verkehrseinschränkungen sind Leitungsarbeiten der Volkswagen Kraftwerk GmbH und der LSW Netz. Die Bauarbeiten haben am Montag begonnen. Dauern werden sie voraussichtlich bis Oktober – und sie sollen sich in dieser Zeit noch auf einen größeren Abschnitt der Heinrich-Nordhoff-Straße erstrecken.

Bauarbeiten auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg

Die Kraftwerksgesellschaft und der Wolfsburger Energieversorger werden im nächsten halben Jahr auf 1100 Metern Länge eine Trinkwasserleitung und ein Fernwärmeleitungspaar erneuern. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Einmündung Hagebergstraße und dem Audi-Zentrum.

Die Bauarbeiten an der Heinrich-Nordhoff-Straße werden voraussichtlich bis Oktober dauern. Foto: Darius Simka / regios24

Die Volkswagen Kraftwerk GmbH verspricht im Namen beider Beteiligten durch die Erneuerung eine höhere Energieeffizienz und Versorgungssicherheit im Fernwärme- und Trinkwasserleitungsnetz der Region. Für Fußgänger und Radfahrer ist eine Umleitung eingerichtet.

Die LSW berichtete auf Anfrage, die Kraftwerksgesellschaft sei bei dem Projekt federführend. Die LSW habe sich der Baumaßnahme aus synergetischen Gründen angeschlossen.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de