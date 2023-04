Wolfsburg. 70 Aussteller präsentieren beim Mühlenmarkt in Brackstedt Kunsthandwerk und andere kreative Arbeiten. Was Besucher beim bunten Markttreiben erwartet.

Nach langer Corona-Pause findet in Brackstedt am 29. April endlich wieder der Mühlenmarkt statt.

Mühlenmarkt Endlich wieder Mühlenmarkt an der Brackstedter Mühle in Wolfsburg

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause findet endlich wieder der Brackstedter Mühlenmarkt in Wolfsburg statt – und zwar am Samstag, 29. April. Los geht das bunte Markttreiben in Brackstedt um 11 Uhr.

Mit fast 70 Ausstellern soll der Mühlenmarkt 2023 vielseitig wie eh und je werden, heißt es in der Ankündigung. „In der Zwischenzeit haben einige bekannte Kunsthandwerker ihr Tun aufgegeben, aber es sind viele neue Aussteller dazu gekommen“, schreibt Christiane Schuster, Betreiberin des Hotels und Restaurants.

70 Aussteller beim Brackstedter Mühlenmarkt

Die Aussteller seien bereits fleißig „in Produktion“: So wird der Räucherofen von Peter Howe angeheizt, damit die Gäste von seinem Räucherfisch kosten können. Monika Elsner aus Braunschweig zeigt zudem ihre Figuren aus Pappmaché. Und Reinhard Fricke aus Wolfsburg präsentiert wieder seine selbst gedrechselten Tabakpfeifen.

Besucherinnen und Besucher können sich laut Mitteilung auf einen bunten Mix aus Kunsthandwerk, Kulinarischem und Musik freuen. „Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen – und wenn es nur ist, um sich an den hausgebackenen Torten und Kuchen zu laben“, betont Schuster.

Für das leibliche Wohl sorgt das Küchenteam der Brackstedter Mühle. Am Start sind auch die Pfälzer Winzer von Weingut Martinspforte. „Diesmal ist sogar die amtierende Zellertaler Weinprinzessin dabei“, kündigt Schuster an. Für musikalische Stimmung sorgt die Big Band Tappenbeck.

Besucher werden gebeten, als Parkmöglichkeit die Wiese am Jembker Allerufer zu nutzen. Die Straße und auch die umliegenden Feldwege sollten nicht zugeparkt werden.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de