Wolfsburg entdecken – Öffentliche Stadtführungen im Mai

Die Stadtführungen der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) bieten die Möglichkeit für eine Entdeckungsreise durch Wolfsburg. Auch im Mai lädt die WMG alle Interessierten zu Touren ein. Interessierte können sich für die kostenpflichtigen Stadtführungen in der Tourist-Information im Wolfsburg-Store, per E-Mail an tourist@wolfsburg.de oder online unter www.wolfsburg-erleben.de anmelden.

Neu: Fahrradtour ins Grüne mit Spargelessen

Den Auftakt bildet laut Mitteilung der WMG am 7. Mai eine „Fahrradtour ins Grüne mit Spargelessen“. Die rund zweieinhalbstündige Tour ist in diesem Jahr neu im Programm und bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, Natur hautnah zu erleben und die Vielfalt der grünen Stadt Wolfsburg auf zwei Rädern zu erkunden, so die WMG.

Mit dem Fahrrad geht es gemeinsam zum Steimker Berg, ins Hasselbachtal oder ins Naturschutzgebiet Drömling. Im Anschluss geht es hinaus bis nach Nordsteimke. Den Abschluss der Fahrradtour bildet ein Spargelessen im Hotel Lindenhof. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Haupteingang des VW-Bads. Erwachsene zahlen 39 Euro und Kinder 36 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 28. April möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Stadtrundgang am Muttertag

Am 14. Mai entdecken die Teilnehmenden beim „Wochenendausklang: Stadtrundgang mit Cocktail und Muttertagsüberraschung“ Highlights und versteckte Orte in Wolfsburg. Am Ende der rund eineinhalbstündigen Tour lassen die Teilnehmenden die Woche bei einem Cocktail in der Superleggera- Bar in der Fußgängerzone ausklingen. Anlässlich des Muttertags erhalten alle teilnehmenden Frauen an diesem Tag eine kleine Überraschung, heißt es in der Ankündigung. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Bushaltestelle Rathaus. Die Teilnahmekosten betragen 19 Euro für Erwachsene und 16 Euro für Kinder. Die Anmeldefrist läuft bis zum 7. Mai.

Den Abschluss macht am 21. Mai die Tour „Allerpark mit Snack und Cocktail“. Während des eineinhalbstündigen Rundgangs erfahren die Teilnehmenden Wissenswertes zur Entstehungsgeschichte des Allersees und zu den Freizeitangeboten, die der 130 Hektar große Allerpark zu bieten hat. Das Court-yard by Marriott empfängt die Teilnehmenden nach dem Spaziergang zu einer Volkswagen-Currywurst und einem Cocktail. Beginn ist um 17 Uhr an der Bushaltestelle am Badeland. Erwachsene zahlen 30 Euro, Kinder 27 Euro. Anmeldung bis zum 14. Mai.

Einen Überblick über das Stadtführungsprogramm der WMG finden Interessierte online unter www.wolfsburg-erleben.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de