Darth Vader kommt ins Planetarium nach Wolfsburg

Wolfsburg. Das Planetarium in Wolfsburg beteiligt sich am sogenannten „Star Wars Day“ am 4. Mai – und erklärt, warum dieses Datum so besonders ist.

Galaktisches Programm für kleine und große Fans verspricht das Planetarium: Am 4. Mai feiert es gemeinsam mit zahlreichen Fans auf der ganzen Welt den „Star Wars Day“ und damit die gleichnamigen Filme des legendären US-amerikanischen Regisseurs George Lucas. Das Datum, der 4. Mai, ergibt sich aus einem Wortspiel und der Ähnlichkeit der englischen Aussprache des Datums (May the fourth) mit dem wohl berühmtesten Satz aus den Film-Trilogien: „May the force be with you!“

In diesem Jahr zelebriert Niedersachsens größtes Planetarium den inoffiziellen Feiertag wieder auf ganz besondere Weise: Alle Besucherinnen und Besucher, die sich verkleiden, erhalten am „Star Wars Day“ ab 17 Uhr kostenlosen Eintritt in einen 30-minütigen Live-Sternenhimmel zum Thema „Reisen durchs All“.

Einzige Bedingung ist, dass sich Besucherinnen und Besucher als Figur oder Charakter eines „Star Wars“-Films verkleiden müssen. „Dabei darf gerne auf die Inhalte des hauseigenen Kleiderschranks zurückgegriffen werden: Einfach den Bademantel zur Jedi-Robe umfunktionieren oder die Kopfhörer verschönern, um die zauberhaften Zöpfe von Prinzessin Leia zu imitieren“, erklärt Geschäftsführerin Eileen Pollex. Der Kreativität sind laut Pollex keine Grenzen gesetzt, so lange sich die Filmfigur auch tatsächlich erkennen lässt.

Programm für Kinder im Wolfsburger Planetarium

Um das Programm in diesem Jahr noch auszubauen, freut sich die Geschäftsführerin über die Kooperation mit der Wolfenbütteler Stars-Wars-Gruppe „The Dejarik“, die von 15 bis 16.30 Uhr vor dem Gebäude des Planetariums eine Mitmach-Aktion für kleine Star-Wars-Fans anbietet. „Die Kinder können sich zum Beispiel mit einem ihrer liebsten Helden, wie Darth Vader oder einem Storm-Trooper, fotografieren lassen oder auch mal in den Helm einer ihrer Lieblingsfiguren schlüpfen“, heißt es in der Mitteilung des Planetariums.

Die Vorstandsvorsitzenden Heiko Bütow und Karin Zilz freuen sich auf den besonderen Nachmittag: „Lasst Euch in eine weit, weit entfernte Galaxie entführen und werdet eins mit der Macht. Wie Meister Yoda schon sagte: ,Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen.’“

Karten können nur reserviert werden

Achtung: Da der Eintritt kostenlos ist, können Tickets für die Veranstaltung ausnahmsweise nur reserviert werden. Über den Ticketshop lässt sich eine „Zählkarte“ reservieren, aber auch telefonisch oder per Email kann eine Karte reserviert werden. Besucherinnen und Besucher, die die Veranstaltung nicht verkleidet besuchen wollen, können ihre Eintrittskarte an der Abendkasse käuflich erwerben. Tickets sind über den Online-Shop unter www.planetarium-wolfsburg.de erhältlich.

