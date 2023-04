VW Group Services: Typisierungsaktion im Forum Autovision

Mund auf und Stäbchen rein: Am Mittwoch, 19. April, lädt von 10 bis 14.30 Uhr der Verein „Wolfsburg hilft“ zu einer Typisierungsaktion im Forum Autovision ein. Unterstützt wird die Aktion, die für alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger offen ist, von Volkswagen Group Services (VWGS), dem Automotiv-Dienstleister von Volkswagen sowie seiner Marken und Gesellschaften. Mitmachen können alle, die zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund sind.

Das Motto: „Dein Typ ist gefragt“

Mit einer Typisierung lassen sich Teilnehmende für eine mögliche Knochenmarkspende registrieren und könnten so das Leben von an Leukämie erkrankten Menschen retten. Die Aktion findet unter dem Motto „Dein Typ ist gefragt“ statt. Monique Bagge, Geschäftsbereichsleiterin des Geschäftsbereichs Kaufmännische Dienstleistungen von VWGS, rief die Typisierungsaktion ins Leben: „Je mehr Menschen sich in der Spenderdatei registrieren, desto mehr Menschenleben können gerettet werden. Für mich ist das wirklich eine Herzensangelegenheit und ich habe die Idee unseres Kollegen Stefan Neumann aufgenommen. Ich selbst habe mich vor drei Jahren registrieren lassen. Es ist ein minimaler Aufwand von wenigen Minuten, der so einen riesigen Effekt haben kann.“

Infos zum Thema vom Verein „Wolfsburg hilft“

„Wolfsburg hilft“-Vorsitzende Petra Neumann-Wollenhaupt wird an diesem Tag im Bistro des Forums Autovision dabei sein und Fragen beantworten sowie über das Thema Knochenmarkspende aufklären. Eine Anmeldung zu der Typisierungsaktion ist nicht nötig, einfach von 10 bis 14.30 Uhr vorbeikommen und sich mit einem Wattestäbchen einen Abstrich der Wangenschleimhaut nehmen lassen. Die Ergebnisse aus der Typisierung werden in eine weltweite Datenbank eingetragen.

