Svenja Kuhr-Cherkeh ist die neue Direktorin des Amtsgerichts Wolfsburg. Sie ist laut einer Mitteilung des Landgerichts Braunschweig seit 2001 in der niedersächsischen Justiz tätig. Sie war demnach zunächst bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig eingesetzt, dann beim Landgericht Braunschweig und später beim Amtsgericht Wolfsburg. 2007 wurde Kuhr-Cherkeh zur Richterin am Amtsgericht Wolfsburg ernannt. Nach ihrer sechsmonatigen Erprobung beim Oberlandesgericht Braunschweig in einem Familiensenat kehrte sie zum Amtsgericht Wolfsburg zurück. Dort übernahm sie 2016 die Position der stellvertretenden Direktorin.

In der Verwaltung und in der Familienabteilung tätig

Beim Amtsgericht Wolfsburg ist Kuhr-Cherkeh seitdem in der Verwaltung und in der Familienabteilung tätig. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der Präsident des Landgerichts Braunschweig, Ingo Michael Groß, äußerte sich hoch zufrieden über die Ernennung: „Mit Frau Kuhr-Cherkeh ist eine sehr erfahrene und äußerst geschätzte Kollegin befördert worden. Besonders freue ich mich darüber, dass sie Amtsrichterin aus Überzeugung und mit großer Leidenschaft ist. Sie kennt ,ihr‘ Gericht durch die dortige langjährige Tätigkeit sehr genau. Ich weiß das Amtsgericht Wolfsburg bei Frau Kuhr-Cherkeh in besten Händen.“

