Abellio: Zug-Ausfälle zwischen Wolfsburg und Sachsen-Anhalt

Wolfsburg. Laut Abellio gibt es einen Notarzt-Einsatz. Die Strecken der RB35 und RB36 in beide Richtungen sowie des RE6 in Richtung Magdeburg sind betroffen.

Die Abellio GmbH meldet am Mittwochmorgen, dass Zugverbindungen in beiden Richtungen zwischen Wolfsburg und Magdeburg beziehungsweise Stendal ausfallen und teilweise per Ersatzverkehr bedient werden. Generell kommt es auf den Strecken zu Beeinträchtigungen.

Grund ist laut eines Unternehmenssprechers ein Personenunfall auf der Strecke bei Haldensleben. Das Unternehmen schätzt zunächst, dass die Beeinträchtigungen bis 9 Uhr andauern. Seit etwa 4.58 Uhr ist die Strecke wegen des Notarzteinsatzes teilweise nicht befahrbar.

Auch interessant:49-Euro-Ticket- Das gilt in der Region Braunschweig

Der Regionalexpress 6 in Richtung Wolfsburg fährt

Am Mittwochmorgen gibt es beim Regionalexpress 6 in Richtung Magdeburg Ausfälle und Beeinträchtigungen. In Richtung Wolfsburg fährt der Regionalexpress 6, jedoch sollten Zugreisende in jedem Fall auf Durchsagen und Anzeigen achten.

Die Regionalbahn 36 ist zwischen Haldensleben und Wolfsburg beeinträchtigt

In beiden Richtungen kommt es am Mittwochmorgen zu Ausfällen Beeinträchtigungen bei der Regionalbahn 36 zwischen Wolfsburg und Haldensleben. Laut Abellio gibt es teilweise Ersatzverkehr.

Außerdem schreibt das Unternehmen: „Ihre Anschlüsse an den folgenden Stationen werden wegen der Störung leider nicht erreicht. Für Ihre Anschlussverbindungen beachten Sie bitte die Ansagen auf dem Bahnsteig. Bitte achten Sie auch auf die Anzeigen und Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig.“

RB35: Auch zwischen Stendal und Wolfsburg müssen sich Fahrgäste auf Ersatzverkehr einstellen

In beiden Richtungen kommt es bei der Regionalbahn 35 im Abschnitt zwischen Wolfsburg und Stendal zu Ausfällen und Beeinträchtigungen. Wie die Abellio GmbH am Mittwochmorgen auf ihrer Website schreibt, gibt es für die Verbindung teilweise Ersatzverkehr. Anschlüsse können womöglich nicht erreicht werden. Fahrgäste sollen auf Ansagen und Anzeigen achten.

Lesen Sie mehr zum Thema Bahnreisen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

rev

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de