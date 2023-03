Neue Beutel werben für Wolfsburgs Kulturorte

Historische Gebäude in modernem Stil – die neuen Baumwollbeutel der Museen.

Für Wolfsburgs Historische Museen machen ab sofort auch zwei neue Baumwollbeutel Werbung. Erhältlich sind die Taschen mit den Motiven des Schlosses Wolfsburg oder des Schlosses Fallersleben für 4 Euro in den Museums-Shops oder im Wolfsburg-Store am Hauptbahnhof, teilt die Wolfsburger Stadtverwaltung mit.

„Wolfsburger Kulturorte als Kunstwerke in frischem, modernem Design“

„Wir zeigen die beiden wichtigen Wolfsburger Kulturorte als kleine Kunstwerke in frischem, modernem Design“, ist Museumsleiterin Monika Kiekenap-Wilhelm stolz auf die neuen Merchandise-Angebote. „Unsere Museumstaschen sind ein schöner Anfang. Ich freue mich schon darauf, im Urlaub mit ihnen für Wolfsburg Flagge zu zeigen!“ Geschaffen hat die Illustrationen für die Taschen der Wolfsburger Grafiker Joachim „Ali“ Altschaffel. Die Ansicht von Schloss Wolfsburg erscheine frühlingsgrün mit einem kristallinen Hintergrund. Das Schloss-Fallersleben-Motiv wirke mit der Fachwerk-Fassade und dem Treppenturm plakativer, und wer möchte, könne hier die Farbkombination Schwarz-Rot-Gold wiederfinden. Die Museums-Beutel sollen nicht die einzigen Merchandise-Produkte bleiben. In Zukunft sollen weitere Eigenproduktionen das Angebot der Museums-Shops ergänzen – in Zusammenarbeit mit einheimischen Kreativen.

red

