Beste Stimmung zum Saisonstart im Wolfsburger Wakepark

Wolfsburg. Doppelt so viele Gäste wie erwartet kommen in den Wolfsburger Allerpark – zum Fahren auf dem Wasser oder zum Entspannen. Und: Es ist Neues geplant.

Es wird wieder übers Wasser geflitzt: Hier weiht der „Rookie of the Year 2022“ Lars König die Wakeboard-Anlage im Wolfsburger Allerpark ein.

Der Wakepark am Allersee startete bei gemischtem Wetter in die Wasserski-Saison. Und dennoch waren sowohl die Anlage als auch die Gastronomie überraschend gut besucht. „Damit habe ich nicht gerechnet, dass dieses Jahr doppelt so viele Gäste am Eröffnungstag kommen wie letztes Jahr. Ich bin gerade ein bisschen überfordert“, gestand die Betreiberin der Wakepark-Anlage, Anja Grossmann.

Während sich das Wetter in der Fachsprache nur „teils heiter“ zeigte, waren die zahlreichen Gäste – sogar trotz gelegentlicher Regenschauer – bester Laune. „Es ist einfach herrlich hier. Man kommt vom Parkplatz aus über den grünen Hügel und schon ist Urlaubsfeeling“, erklären Nadine Krüger und Ingo Liebmann aus Fallersleben die gute Stimmung. Dabei sind sie selbst gar keine Wakeboarder, sondern genießen einfach gern die Gastronomie und die Atmosphäre hier.

Zur Gastronomie erklärt Betreiberin Anja Grossmann: „Wir bieten hausgemachte Nudeln und Pizza oder auch Flammkuchen an. Aber wer es eilig hat, bekommt auch schnelle Kleinigkeiten wie Chicken Nuggets und Co.“ Während die Speisekarte nur ein kleines bisschen umfangreicher geworden ist im Vergleich zum Vorjahr, gibt es dieses Jahr komplett neue Events.

Neue Events im Wakepark Wolfsburg

„Wir veranstalten dieses Jahr erstmalig ein Osterfest am 8. April mit Eier-Bemalen und Kinderschminken. Und für die Wakeboarder und Wasserskifahrer gibt es sogar eine spezielle Oster-Idee: Wir werden

Ingo Liebmann und Nadine Krüger mit Tochter Melina (12) genießen das Urlaubs-Flair am Wakepark in Wolfsburg. Foto: Sebastian Priebe / regios24

schwimmende Osternester auf dem Wasser platzieren mit kleinen Überraschungen drin. Wer sie ab 12 Uhr fahrenderweise einsammelt, wird sich freuen!“, verrät die Betreiberin.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Für den 6. Mai ist ein Boarder BBQ geplant mit Beachbar, Barbeque, Feuerschalen und Musik (Anmeldungen bis 1. Mai im Shop oder per Mail an seeyou@wake-park.de). Und im Oktober finden dann wie bereits in den Vorjahren das Kürbisfest (21.) und Halloween (29.) statt. Alle Veranstaltungen gibt es im Eventkalender auf der Homepage unter www.wake-park.de/events.

Spaß auf und am Wasser

Aber auch an ganz normalen Tagen scheinen hier alle richtig Spaß zu haben. Eine, die es gar nicht mehr abwarten konnte, nach dem Winter endlich wieder aufs Wasser zu kommen, ist die 13-jährige Mia Haack

Im Hot Pot können sich die Fahrerinnen und Fahrer aufwärmen: Hier tun es (von links) Jens Schott, Kevin Schmidt, Fabian Wolke und Dustin Andersch. Foto: Sebastian Priebe / regios24

aus Ehmen. Sie strahlte aus dem Wasser kommend übers ganze Gesicht – obwohl das Wasser nur eisige sechs Grad Temperatur hat. Zum Aufwärmen könnte sie in den Hot Pot, der extra dazu eingerichtet ist mit 40 Grad warmem Wasser.

„Ach, sie stellt sich eh gleich wieder zum Fahren an“, wissen die Eltern, die auch einfach gern die schöne Atmosphäre hier genießen. Auch sie sagen: „Das ist wir Urlaub hier. Herrlich.“

Ein kühles Blondes im Hot Pot

Im Hot Pot wärmen sich derweil keine Unbekannten auf: Wir entdecken Wakeboarder Lars König, den „Rookie of the Year 2022“ (wir berichteten). Auch hier alle bestens gelaunt, Pascal Menzel erzählt fröhlich mit kühlem Bier in der Hand: „Man ist einfach total froh, seine Community wiederzuhaben. Egal, ob alt oder jung, hier kann jeder Spaß haben. Lars war unser Küken und nun hat er uns schon alle überholt.“

Apropos Küken und Anfänger: Jegliche Ausrüstung kann vor Ort geliehen werden, aber natürlich darf man auch sein eigenes Board mitbringen. Es gibt Anfängerkurse oder auch Jahreskarten – alle Ticketvarianten und Informationen finden Sie auf der Homepage unter www.wake-park.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de