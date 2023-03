Unbekannte brechen in Ehmen ein

Am Donnerstagabend gelangten Unbekannte über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in Ehmen.

Unbekannte sind am Donnerstagabend zwischen 18.35 und 22.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Kreuzkamp eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Dabei erbeuteten die Diebe in dem Haus in Ehmen nach ersten Feststellungen Schmuck in bisher unbekanntem Wert.

Ehmen: Einbrecher stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus

Noch sei nicht klar, wie die Unbekannten auf das Grundstück des Einfamilienhauses gekommen sind, schreibt die Polizei. In das Haus gelangten sie durch ein Fenster.

Im Haus angekommen durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume. Die Polizei hofft, dass Anwohner, Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Möglicherweise haben die Unbekannten auch ein Fahrzeug in unmittelbarer abgestellt. Hinweise: 05361 46460 entgegen.

