Wolfsburg. Auf der Schillerstraße ist es am Freitag zu einer folgenschweren Kollision gekommen – ein 78-Jähriger kam schwer verletzt ins Wolfsburger Klinikum.

Polizei Wolfsburg Unfall in Wolfsburg: Autofahrer erfasst 78-jährigen Fußgänger

Bei einem Verkehrsunfall in Wolfsburg ist am Freitagabend ein 78-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte ein 75 Jahre alter Autofahrer den Mann auf der Schillerstraße zu spät erkannt – und den 78-Jährigen erfasst. Der Fußgänger kam per Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum.

Der Unfall geschah gegen 19.56 Uhr. Der Autofahrer war auf der Schillerstraße in Richtung stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Hausnummer 21 überquerte der 78-Jährige die Fahrbahn, als es zur Kollision kam. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Wolfsburger Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall auf Schillerstraße

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de