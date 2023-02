Wolfsburg. Der 61-jährige Fahrer kam nach dem Unfall am Donnerstagabend ins Wolfsburger Klinikum. Die Polizei stellte einen Alkoholwert von 0,91 Promille fest.

In Fallersleben hat sich am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr ein Unfall auf der Herzogin-Clara-Straße ereignet. (Symbolbild)

Polizei Wolfsburg Fallersleben: Autofahrer kracht in parkenden Wagen

Bei einem Unfall auf der Herzogin-Clara-Straße in Fallersleben hat sich am Donnerstagabend eine Person leicht verletzt. Wie die Wolfsburger Polizei berichtet, war ein 61-jähriger Autofahrer gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Wagen gefahren. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Wolfsburger Klinikum.

Demnach ereignete sich der Unfall gegen 19.30 Uhr – zwischen den Straßen Ostpreußenweg und Mörser Weg. Nach Kenntnisstand der Polizei und nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen fuhr der 61-Jährige in Richtung Hofekamp und prallte „nahezu ungebremst“ gegen das rechts stehende Auto. „Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass der parkende VW Golf auf den angrenzenden Gehweg geschoben wurde.“

Wirtschaftlicher Totalschaden nach Unfall in Fallersleben – Fahrer offenbar unter Alkoholeinfluss

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der nach ersten Schätzungen als wirtschaftlicher Totalschaden gewertet wird. Beide wurden abgeschleppt.

Bei der Unfallaufnahme führten die Polizei-Beamten zur Überprüfung der Fahr- und Verkehrstauglichkeit des 61-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, der 0,91 Promille ergab. Daraufhin wurde dem Mann im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen – und der Führerschein sichergestellt.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg und Umgebung:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de