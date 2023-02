Neue Sonderausstellung zur KI im Wolfsburger Phaeno

Wolfsburg. Die Exponate soll den Besuchern des Wolfsburger Phaenos die künstliche Intelligenz näherbringen. Was kann sie – und was birgt sie für Gefahren.

Dumm oder intelligent, furchteinflößend oder praktisch – was eine künstliche Intelligenz (KI) ist, was sie kann und was nicht, davon können sich Besucher im Phaeno in der neuen Sonderausstellung selbst ein Bild machen. Die Sonderausstellung „I am A.I. – künstliche Intelligenz erklärt“ ist seit dem 15. Februar zu sehen.

„A.I.“ ist dabei die Abkürzung für Artificial Intelligence und damit die englische Übersetzung für künstliche Intelligenz (KI). Die neue Ausstellung lade laut Mitteilung dazu ein, sich mittels spielerischer Mitmachstationen, erklärender Texte und Videos sowie eines KI-Comics mit den Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen.

„Die Gestaltung der Exponate ist bewusst so gewählt, dass die Inhalte sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind. Der spielerische Ansatz mit Vertiefungsmöglichkeiten an den Stationen und digitalen Angeboten bietet dabei vielfältige Möglichkeiten, sich mit diesem aktuellen Thema intensiver auseinanderzusetzen“, erklärt Dominik Essing, Kurator der Ausstellung.

Wissen über KI in verständlicher Form

Es gibt unter anderem ein Labyrinth für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die können zudem als Schatzsucher oder als Musikliebhaber gegen die KI antreten. Bei einem Brettspiel soll es möglich sein, die Rolle der KI selbst zu übernehmen. Auch das autonome Fahren spielt eine Rolle in der Ausstellung.

„Die Sonderausstellung bietet eine sehr gute Möglichkeit, sich Wissen in verständlicher Form über KI anzueignen und in den Diskurs über Nutzen und Grenzen von KI einzusteigen“, so Michel Junge, Direktor des Phaeno.

