Wolfsburg. Er kritisiert die anhaltenden Auseinandersetzungen in der Partei Die Linke: „Die Idee einer pluralen linken Partei links neben der SPD ist gescheitert.“

Kommunalpolitik Wolfsburger Ratsherr Bastian Zimmermann tritt in die SPD ein

Der Kommunalpolitiker Bastian Zimmermann wechselt die Parteibücher und ist ab sofort Mitglied der SPD und Mitglied der SPD-Fraktion. Das teilt die SPD mit. Damit stellt die SPD ab sofort 15 Mitglieder im Rat der Stadt Wolfsburg, heißt es in der Mitteilung. „Die Arbeit in der Fraktion hat gezeigt, dass eine Mitarbeit möglich ist, ohne mich politisch verbiegen zu müssen. Meine ehemalige Partei ist bundesweit nur noch mit sich selbst beschäftigt“, sagte Bastian Zimmermann am Montag.

Glosemeyer: „Wir gewinnen einen erfahrenen und jungen Politiker für unsere Partei“

Zu seinem Austritt aus der Partei Die Linke äußert sich Zimmermann auch auf seiner Homepage bastian-zimmermann.de. Zuvor sei Zimmermann bereits als Teil der „Gruppe SPD/Ratsherr Zimmermann“ stark mit der SPD verbunden gewesen. Mit seinem Eintritt in die SPD beginne jetzt ein neues Kapitel in der aktuellen Ratsperiode.

Immacolata Glosemeyer: „Mit Bastian Zimmermann gewinnen wir einen erfahrenen und jungen Politiker für unsere Partei, mit dem wir die gleichen Werte teilen und der uns auch vorher schon eng verbunden war.“

Der 38-Jährige war zuvor seit 2001 Mitglied der Partei Die Linke

Hans-Georg Bachmann ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit Bastian Zimmermann war schon in der Gruppe vertrauensvoll und gut. Aber dass wir jetzt als eine Fraktion auftreten können, wird unseren Zusammenhalt noch einmal stärker nach außen repräsentieren.“ Zimmermann bleibe nach seinem Wechsel stimmberechtigtes Mitglied im Planungs- und Bauausschuss und im Klinikumsausschuss sowie stimmberechtigtes Mitglied im Ortsrat Stadtmitte und beratendes Mitglied im Ortsrat Nordstadt.

Der 38-Jährige war der Mitteilung zufolge zuvor seit 2001 Mitglied der Partei Die Linke (vormals PDS) – zuerst beim Jugendverband Falken. Zum ersten Mal in den Rat der Stadt gewählt wurde Zimmermann 2017. Außerdem kandidierte er 2021 als Oberbürgermeisterkandidat für die Linken. Bastian Zimmermann ist in der Region geboren und aufgewachsen, er ist Vater einer Tochter und lebt im Stadtteil Stadtmitte.

